اعترافات المتهمين تكشف التفاصيل .. احتجاز سائق توك توك مقابل 10 آلاف جنيه

اعترف المتهمان باحتجاز سائق في منطقة بولاق الدكرور، بتفاصيل الواقعة كاملة، مؤكدين أن خلافًا ماليًا بين أحدهما والمجني عليه، متعلقًا بمشروع لتربية الكلاب وبيعها، دفعهما إلى احتجازه داخل شقة مستأجرة تخص أحدهما، لإجباره على سداد مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأضاف المتهمان أنهما التقيا بالمجني عليه في أحد شوارع بولاق الدكرور، واصطحباه إلى الشقة واحتجزاه بها في محاولة للحصول على المبلغ المالي، إلا أن والد المجني عليه أبلغ رجال المباحث، ما أدى إلى ضبطهما.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال السائق عقب تحريره من الاحتجاز، حيث أكد أن خلافًا ماليًا مع أحد المتهمين كان وراء احتجازه والتعدي عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغًا يفيد بتعرض سائق توك توك للاحتجاز على يد عاطل، بسبب خلاف بينهما على مبلغ 10 آلاف جنيه، يتعلق بالمشاركة في مشروع لتربية الكلاب وبيعها.

وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى تورط عاطل وصديقه في احتجاز المجني عليه داخل إحدى الشقق المستأجرة، حيث تم ضبطهما وتحرير السائق من الاحتجاز، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.