جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض صواريخ ومُسيرات قادمة من إيران
غارة إسرائيلية على شقة فى مبنى سكنى بمنطقة عائشة بكار في بيروت
أحمد موسى يعلق على أحداث لبنان: الشعب يدفع ثمن صواريخ حزب الله
مفاجأة.. إصابة مجتبى خامنئي في ساقيه في الحرب ولم يظهر خشية تحديد موقعه
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعتزم إرسال 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
الصواريخ الإيرانية ترعب المحتلين.. 29 إسرائيليا مصابًا بسبب التدافع إلى الملاجئ
إعلام عبري: زيادة في إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال 24 ساعة
حدث في 21 رمضان .. وفاة ابن ماجة والحجاج بن يوسف الثقفي ورحيل عثمان الأول
هجوم غامض في مضيق هرمز.. مقذوف مجهول يُصيب سفينة شحن ويشعل النيران
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اعترافات المتهمين تكشف التفاصيل .. احتجاز سائق توك توك مقابل 10 آلاف جنيه

ندى سويفى

اعترف المتهمان باحتجاز سائق في منطقة بولاق الدكرور، بتفاصيل الواقعة كاملة، مؤكدين أن خلافًا ماليًا بين أحدهما والمجني عليه، متعلقًا بمشروع لتربية الكلاب وبيعها، دفعهما إلى احتجازه داخل شقة مستأجرة تخص أحدهما، لإجباره على سداد مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأضاف المتهمان أنهما التقيا بالمجني عليه في أحد شوارع بولاق الدكرور، واصطحباه إلى الشقة واحتجزاه بها في محاولة للحصول على المبلغ المالي، إلا أن والد المجني عليه أبلغ رجال المباحث، ما أدى إلى ضبطهما.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال السائق عقب تحريره من الاحتجاز، حيث أكد أن خلافًا ماليًا مع أحد المتهمين كان وراء احتجازه والتعدي عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغًا يفيد بتعرض سائق توك توك للاحتجاز على يد عاطل، بسبب خلاف بينهما على مبلغ 10 آلاف جنيه، يتعلق بالمشاركة في مشروع لتربية الكلاب وبيعها.

وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى تورط عاطل وصديقه في احتجاز المجني عليه داخل إحدى الشقق المستأجرة، حيث تم ضبطهما وتحرير السائق من الاحتجاز، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

احتجاز سائق بولاق الدكرور مشروع لتربية الكلاب

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

تضرر مبنى في لبنان من العدوان الإسرائيلي

إسرائيل تقصفت بيروت والجنوب.. وإنذار من قوات الاحتلال للسكان

زاخاروفا

ضربة في إيران تهز موسكو.. أضرار تصيب القنصلية الروسية بأصفهان بعد قصف جوي

الخطوط الجوية البريطانية

الخارجية البريطانية: أكثر من 45 ألف من مواطنينا عادوا من الخليج

انتبه في رمضان.. خطأ شائع عند شرب الماء في الإفطار قد يضر الكلى

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

أخطاء شائعة في «كي الملابس» تُفسدها .. تجنبيها للحفاظ على ملابسك لأطول فترة

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

