احتجاز وعلقة موت بسبب فشل مشروع لتربية كلاب بين صديقين ببولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، في القبض على متهمين لاتهامهما باحتجاز سائق توك توك والتعدي عليه بالضرب داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من ميكانيكي يتضرر فيه من أحد الأشخاص لقيامه باحتجاز نجله، سائق توك توك يبلغ من العمر 20 عامًا، والتعدي عليه بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم، على مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، نتج عن شراكة سابقة بينهما في مشروع لتربية الكلاب، حيث استدرج المتهم المجني عليه أثناء لقائهما بالشارع واصطحبه إلى شقة سكنية واحتجزه بداخلها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم البالغ من العمر 26 عامًا وبرفقته صديقه البالغ 16 عامًا، وبصحبتهما المجني عليه داخل الشقة، وتبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة واحتجاز المجني عليه والتعدي عليه بالضرب بسبب الخلافات المالية بينهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.