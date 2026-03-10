دعاء ليلة 21 رمضان .. اغتنمها لعلها ليلة القدر

دعاء ليلة 21 رمضان .. بعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء ينطلق قطار العشر الأواخر من رمضان مع غروب الشمس لتبدأ ليلة 21 رمضان وهي ليلة وترية يجب الاجتهاد فيها بالعبادة والذكر والصلاة ، فقد تكون ليلة القدر ويجعلك الله فيها من المقبولين .

وقد بدأ الآلاف من المسلمين بتهيئة أنفسهم لهذه الليلة المباركة ، ولعل أبرز ما يبحثون عنه الآن هو دعاء ليلة 21 رمضان أو دعاء ليلة القدر ، فكما نعلم ان ليلة القدر متحركة بين الليالي الوترية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

دعاء ليلة 21 رمضان



اللهم إني أستغفرك من كل ذنب، قوي عليه بدني بعافيتك، ونالته قدرتي بنعمتك، وانبسطت إليه يدي بسعة رزقك.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب، احتجبت به عن الناس بسترك، واتكلت فيه عند خوفي منك على أمانك، ووثقت من سطوتك علي بحلمك، وعولت فيه على كرم وجهك وعظيم عفوك. اللهم حببني إليك، وإلى ملائكتك، وإلى رسلك، وإلى عبادك الصالحين، اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين.

اللهم اجعلني ممن أوفى بعهده الذي عاهدك، واجعلني من أئمة المتقين، ومن ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

اللهم لا تتركنا في غفلة ولا تأخذنا على غرة، اللهم بلغنا ليلة القدر وبركة ليلة القدر وخير ليلة القدر وأنوار ليلة القدر واجعلنا فى شهرنا هذا وفى ليلتنا هذه من العتقاء من النار ومن المقبوليين.

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا و نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.



دعاء ليلة 21 رمضان مكتوب

«رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلىٰ والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين».

«ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

« ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين».

« ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد».

« ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين».

« ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

« ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين».

« رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين».

« ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب».

« ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا».

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان للرزق

1- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

2- «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب».

3- «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».

4- «اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير».

5- «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

6- «اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم أكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك».

7- « يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله لراغبون».

8- « اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

9- « الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا. يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم يا رحيم».

10- «اللهم ارزقني علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت».