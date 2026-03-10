قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
مدبولي: لدينا احتياطي أجنبي جيد لمواجهة الضغوط الاقتصادية
مدبولي يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة: الفترة الحالية استثنائية
لاريجاني يرد على تهديدات ترامب: إيران لا تخشى «التهديدات الجوفاء»
بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
أسماء عبد الحفيظ

يعد ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الشائعة التي قد يعاني منها كثير من الأشخاص دون أن يشعروا بأي أعراض واضحة. 

ولهذا يطلق عليه الأطباء أحيانًا المرض الصامت، لأنه قد يتطور لسنوات طويلة دون أن يلفت الانتباه حتى تظهر مضاعفاته الخطيرة مثل أمراض القلب أو الجلطات.

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم 

الكوليسترول مادة دهنية يحتاجها الجسم لبناء الخلايا وإنتاج بعض الهرمونات، لكن ارتفاع مستواه في الدم بشكل غير طبيعي قد يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يعيق تدفق الدم ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

ورغم أن التحاليل الطبية تظل الطريقة الأدق لاكتشاف ارتفاع الكوليسترول، فإن هناك بعض العلامات التي قد تظهر على الجسم وتشير إلى احتمالية ارتفاعه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق

من العلامات التي قد ترتبط بارتفاع الكوليسترول الشعور بالتعب بشكل متكرر دون سبب واضح. فعندما تتراكم الدهون داخل الشرايين قد يقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى أعضاء الجسم، ما يؤدي إلى الإحساس بالإجهاد وضعف الطاقة.

وقد يلاحظ بعض الأشخاص أنهم يشعرون بالإرهاق حتى بعد القيام بمجهود بسيط أو بعد يوم عمل عادي.

2- ألم في الصدر أو ضيق في التنفس

في بعض الحالات قد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تضييق الشرايين التي تغذي القلب، وهو ما قد يسبب ألمًا خفيفًا أو شعورًا بالضغط في الصدر، خاصة أثناء بذل مجهود بدني.

كما قد يعاني البعض من ضيق في التنفس نتيجة صعوبة وصول الدم بشكل كافٍ إلى القلب والرئتين.

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم 

3- ظهور نتوءات صفراء على الجلد

من العلامات الأقل شيوعًا لكنها مهمة ظهور ترسبات دهنية صغيرة تحت الجلد تعرف طبيًا باللويحات الدهنية. وغالبًا ما تكون هذه النتوءات صفراء اللون وقد تظهر حول العينين أو على المرفقين أو الركبتين.

هذه العلامة قد تكون مؤشرًا على ارتفاع الكوليسترول في الدم لفترة طويلة.

4- برودة الأطراف أو تنميل القدمين

عندما تتراكم الدهون في الشرايين قد تتأثر الدورة الدموية في الأطراف، ما قد يؤدي إلى الشعور ببرودة في القدمين أو اليدين أو الإحساس بالتنميل والوخز أحيانًا.

وتحدث هذه الحالة بسبب ضعف وصول الدم إلى الأنسجة البعيدة عن القلب.

5- الدوخة المتكررة

قد يعاني بعض الأشخاص من نوبات دوخة أو عدم اتزان بين الحين والآخر. ويرتبط ذلك أحيانًا بضعف تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة تضيق الشرايين.

ورغم أن الدوخة قد تكون لها أسباب كثيرة، فإن تكرارها قد يستدعي إجراء فحوصات للتأكد من مستوى الكوليسترول.

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم 

6- ظهور خط أبيض حول قرنية العين

في بعض الحالات قد يظهر خط أو حلقة بيضاء أو رمادية حول قرنية العين، وهي علامة قد ترتبط بارتفاع الدهون في الدم. وغالبًا ما تظهر هذه العلامة لدى الأشخاص الأصغر سنًا الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول الوراثي.

كيف تحمي نفسك من ارتفاع الكوليسترول؟

الوقاية من ارتفاع الكوليسترول تبدأ باتباع نمط حياة صحي. ويشمل ذلك تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل المقليات والوجبات السريعة، مع الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

كما أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين مستوى الدهون في الدم، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي والتوقف عن التدخين.

الفحص المبكر هو الحل الأفضل

ورغم وجود بعض العلامات التي قد تشير إلى المشكلة، فإن كثيرًا من الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول لا تظهر عليهم أي أعراض. لذلك ينصح الأطباء بإجراء تحليل الكوليسترول بشكل دوري، خاصة بعد سن الأربعين أو في حال وجود تاريخ عائلي لأمراض القلب.

الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم كيف تحمي نفسك من ارتفاع الكوليسترول الفحص المبكر هو الحل الأفضل

