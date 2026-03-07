قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف
المقارنة غير عادلة | محمد غنيم: السقا تاريخ 25 سنة.. والعوضي 3 أيام
بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان
هل يتم تأجيل كأس العالم 2026 بسبب الحرب على إيران؟ .. اعرف الإجابة
بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026، مواليد برج العقرب يتميزون بالقوة الداخلية والغموض.

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

إن التزام الصمت بشأن الخطط والأفكار يعزز وضعك المهني والشخصي، ليس عليك إخبار الجميع بخططك، فقط راقب الوضع جيدًا قبل اتخاذ أي خطوات مهمة. قد يمنحك إبقاء خططك سرية عن منافسيك ميزة تنافسية. هذا هو الوقت المناسب للتفكير الاستراتيجي ووضع خططك المستقبلية بشكل نهائي.


نصيحة برج العقرب

حاول التعبير عن مشاعرك.

مشاهير برج العقرب

من مشاهير برج العقرب، سمية الخشاب، النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الذي يعكس عمق الشخصية وقوة الحضور، والمطربة الكبيرة فيروز التي تمثل الحس المرهف والتأثير العاطفي العميق، وهي صفات قريبة جدًا من طبيعة العقرب.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تظهر فرصة مهنية جديدة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

قد تحتاج إلى إصلاح بعض الخلافات.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

انتبه لحالتك النفسية.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

قد تمر بفترة تغيرات مهمة.

برج العقرب حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ملتقى الأزهر

ملتقى الأزهر يناقش الحفاظ على الهوية في الليلة السابعة عشر من رمضان

الطالب أحمد سامي الجوهري

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

صورة أرشيفية

من هو عكاشة بن محصن سابق الصحابة ببشارة الجنة؟ تعرف عليه

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج العقرب حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..حاول التعبير عن مشاعرك

برج القوس حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تتسرع في القرارات المالية

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

