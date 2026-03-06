قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

صوت واعد يصدح في رحاب الجامع الأزهر خلال صلاة التراويح.. صور

الطالب أحمد سامي الجوهري
الطالب أحمد سامي الجوهري
محمد شحتة

في مشهدٍ إيماني مهيب، جذب الطالب أحمد سامي الجوهري آذانَ المصلين بصوته العذب الرقراق خلال إمامته لصلاة التراويح في رحاب الجامع الأزهر، حيث تفاعل المصلون مع تلاوته الخاشعة التي تسللت إلى القلوب قبل الآذان، فبعثت في النفوس روح الطمأنينة والخشوع في ليالي رمضان المباركة، في صورة تعكس ما يحمله الأزهر الشريف من رصيدٍ عامرٍ بالأصوات الندية التي تربت في رحابه على حب القرآن وإتقانه.

وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم الأزهر الطالب أحمد سامي الجوهري، ابن مركز الأزهر للقرآن الكريم والتلاوات القرآنية بقطاع المعاهد الأزهرية، لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي، تقديرًا لإتقانه حفظ كتاب الله وحسن أدائه، حيث أمَّ المصلين برواية هشام عن ابن عامر الشامي، متلوًا آياتٍ من سورة الأنبياء في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة.

ويعد الطالب أحمد سامي الجوهري من النماذج المتميزة بين طلاب الأزهر المتقنين لكتاب الله، وقد أُتيحت له الفرصة العام الماضي لإمامة المصلين ضمن مبادرة الأزهر لإتاحة الفرصة للطلاب أصحاب الأصوات الندية والموهوبين في التلاوة، وهو ما يعكس نجاح برامج الأزهر في اكتشاف المواهب القرآنية وصقلها علميًا وروحيًا، وتمكينها على المستويين العلمي والعملي. ويدرس الطالب حاليًا بالصف الأول بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وتقدم صفوف المصلين في هذه الليلة فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الجامع الأزهر، إلى جانب عدد من علماء وأساتذة الأزهر، في مشهد يجسد ثقة المؤسسة الأزهرية بطلابها، ويؤكد استمرار رسالتها في إعداد أجيالٍ من القراء والأئمة الذين يحملون لواء القرآن الكريم أداءً ومعنى.

ويعكس هذا الصوت الواعد جانبًا من عناية الأزهر الشريف بدعم النشء والشباب الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم، حيث اعتاد الأزهر عبر تاريخه الممتد أن يقدم للأمة الإسلامية مشاريع أئمة وقراء عظام يحملون رسالة القرآن ويجسدون جمال الأداء القرآني، ليأتي هذا الصوت الشاب شاهدًا جديدًا على أن معين الأزهر لا ينضب، وأن مدارسه القرآنية ما تزال تُنبت الأصوات الندية التي تملأ الدنيا تلاوةً وخشوعًا.

الأزهر الجامع الأزهر التراويح الطمأنينة شهر رمضان

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

النادي الأهلي

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

كريم فؤاد

إجراء جديد في الأهلي لـ إنقاذ نجم سوبر في الدوري

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

محاولة انهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي

محاولة إنهاء حياة من عريس درة تشعل حفل الزفاف في علي كلاي

أولاد الراعي

أولاد الراعي الحلقة 16 .. تكشف الحقائق عن مقتل رشاد

حكاية نرجس

حكاية نرجس الحلقة 2 .. ريهام عبد الغفور تدعي الحمل

الجوع أثناء الصيام.. أطعمة تجنبها في وجبة السحور

مفيدة للبشرة والشعر والمفاصل.. 6 مشروبات غنية بالكولاجين

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

