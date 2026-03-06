تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

شارك عدد كبير من نجوم وصناع الأغنية في حفل السحور السنوي للمنتج ياسر الحريري وذلك سط أجواء رمضانية بحديقة منزله في القاهرة الجديدة.

وحرص الحضور نجوم الأغنية علي تبادل تقديم أغانيهم الشهيرة في مبارزة طربية ساحرة حيث قدم حميد الشاعري "روح السمارة".

وشارك محمد محمود عبد العزيز فريق واما تقديم "فاطومه" وسط المزيد من آجواء البهجة.

كما تألق مصطفي حجاج ب "ما بحنلهاش" و" يا بتاع النعناع" و إدوارد و لولا جفان ب " عاجبني".

بينما قدم النجم محمد دياب أغنية "هم تيكا تيكا هم" واغنية "والله ولعب الهوا" للراحل أحمد عدوية وذلك تلبية لرغبات الحضور عقب نجاح مسلسل "هي كيميا" التي كانت ضمن أحداث العمل الذي شارك دياب في بطولته مع مصطفي غريب.

وأشعل حمو بيكا وحسن شاكوش الحفل ب "بنت الجيران" و "انتي معلمه".

كما تواجد بالحفل دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ،الفنانة بشرى ،المطرب محمد عدوية ،المنتج ومهندس الصوت هاني محروس وحرمه عفاف جريس ،الفنان أحمد عصام ، المطرب محمد قماح ،المنتج محمد عبد الوهاب ،عصام كاريكا ،المنتج أحمد أيوب ، محمود عبد السلام مدير اعمال رامي صبري ،الموزع أمير محروس ، المنتج محمد علام وحرمه المطربة مروة نصر، الموزع أحمد عادل وزوجته مصممة الأزياء نعيمة كامل .. وغيرهم ممن استمتعوا بسهرة رمضانية مميزة.