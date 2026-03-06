بشخصية سعاد .. نوليا مصطفى تلفت الأنظار بمسلسل أولاد الراعي

نجحت الفنانة نوليا مصطفى في تقديم شخصية سعاد بتفاصيل إنسانية دقيقة، حيث جمعت بين القوة والحنان في آن واحد، ما منح الشخصية مصداقية كبيرة لدى الجمهور.

أداؤها اتسم بالهدوء والتلقائية، مع قدرة واضحة على التعبير عن الصراعات الداخلية للشخصية دون مبالغة.

كما أظهر أداؤها نضجًا فنيًا واضحًا، خاصة في المشاهد التي تتطلب انفعالات عاطفية قوية، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل مع الشخصية ويشيد بموهبتها وحضورها اللافت في العمل.

مسلسل أولاد الراعي

«أولاد الراعي» يقدم دراما اجتماعية مليئة بالتفاصيل الإنسانية، وكان لشخصية سعاد الراعي التي جسدتها نواليا مصطفى دور مهم في إثراء الأحداث وإضافة عمق إنساني لمسار الحكاية.

أبطال مسلسل أولاد الراعي

يتضمن المسلسل مجموعة من النجوم مثل ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوليا مصطفى ، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، شادي مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق وغيرهم، وهو من تأليف ريمون مقار ومينا بباوي وخالد شكري ومحمود شكري وطه زغلول، بينما الإخراج لمحمود كامل وإنتاج شركة فنون مصر.