اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيه اليوم السبت 7-3-2026

محمد يحيي

استقر أشهر سعر عيار ذهب في مصر، مع أول تعاملات اليوم السبت الموافق 7-3-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وصل آخر تحديث لأكثر سعر عيار 21 الأعلى انتشارا نحو 7170 جنيه للشراء و 7070 للبيع.

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

مع دخول الأزمة الإسرائيلية الإمريكية الإيرانية في أسبوعها الأول؛ تعرض سعر المشغولات الذهبية حالة من التذبذب ليرتفع بمعدلات غير مسبوقة كسرت حاجز الـ800 جنيه علي الأقل في يومين لكنه فقد 250 جنيه .

الذهب ينخفض

وسجل سعر الذهب انخفاضًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض سعر الذهب لحالة من التذبذب منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني ليؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا وما تلاه من تأثيرات على السوق المحلية بزيادة اقتربت من 1000 جنيه في يومين اثنين.

وتعرض سعر المعدن الأصفر مساء أمس لتذبذب ليفقد 210 جنيه  في يومين إلا أنه كسر جمود الانخفاض ليصعد بقيمة 45 جنيه قبل انتهاء تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا نحو 7170 جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8194 جنيه للشراء و8080 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7511 جنيه للشراء و 7406 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7170 جنيه للشراء و 7070 للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6145 جنيه للشراء و 6060 جنيه للبيع.

سعر  الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو  57.36 ألف جنيه للشراء و 56.65 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5094 دولار للشراء و 5093 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة لتتداول مستقرة اليوم  مع تعافي الدولار الأمريكي بعد انخفاض طفيف، بينما دعم الصراع في الشرق الأوسط جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وبلغ سعر الذهب الفوري حوالي 5,142.98 دولار للأوقية بعد أن صعد بنحو 1% إلى 5,195.41 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم بينما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3% لتصل إلى 5,149.75 دولار للأوقية؛ بحسب موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الذهب قد سجل مكاسب بنسبة 1% في الجلسة السابقة، بعد تراجع يقارب 5% يوم الثلاثاء نتيجة قوة الدولار الأمريكي.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بعد أن قامت الولايات المتحدة بإغراق سفينة حربية إيرانية في المياه الدولية، فيما استمرت إيران في إطلاق الصواريخ على عدة دول في المنطقة واستهدفت، حسب التقارير، البنية التحتية الحيوية للطاقة.

هذا التصعيد زاد المخاوف من حرب إقليمية مستمرة، ما دفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للأصول الحساسة للمخاطر والتوجه نحو الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا ضد عدم الاستقرار الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.

ورفضت طهران تقريرًا تحدث عن تواصل وزارة استخباراتها مع واشنطن للتفاوض على إنهاء الصراع، واعتبرته "كذبة صريحة".

