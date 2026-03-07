استدعاء مزيد من عناصر الحرس الوطني واحتياط الجيش الأمريكي بسبب حرب إيران

ذكرت إن بي سي نيوز نقلا مسؤول أمريكي توقعاته بأن يتم استدعاء مزيد من عناصر الحرس الوطني واحتياط الجيش مع تصاعد وتيرة الحرب الأمريكية الإيرانية .

وفي وقت سابق ؛أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة لديها مخزونات أسلحة كافية لتلبية الاحتياجات العملياتية المتعلقة بالنزاع في إيران، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس دونالد ترامب للقاء كبار مسؤولي شركات الدفاع يوم الجمعة برفقة وزير الدفاع بيت هيجسيث.

وقالت ليفيت: إن الولايات المتحدة تتوقع أن يستغرق تحقيق أهداف عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران من 4 إلى 6 أسابيع.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن أهدافه تتمثل في تدمير برنامج الصواريخ الإيراني، وتدمير البحرية الإيرانية، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ووقف دعم طهران للجماعات المسلحة الوكيلة لها في المنطقة.

وأبلغت ليفيت الصحفيين خارج البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أغرقت بالفعل أكثر من 30 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، وأن البحرية الإيرانية باتت تُعتبر "غير فعّالة قتالياً".

وأضافت: "بعد ستة أيام فقط، انخفضت الضربات الصاروخية الباليستية الانتقامية من إيران بنسبة 90%".