اليوم.. الخطوط الجوية القطرية تشغل رحلات إجلاء من الدوحة إلى أوروبا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية بداية من اليوم /السبت/ تشغيل رحلات إجلاء من مطار حمد الدولي إلى كلٍ من لندن هيثرو (LHR)، باريس (CDG)، مدريد (MAD)، روما (FCO)، فرانكفورت (FRA)، وذلك في أعقاب البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن الاستئناف الجزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ.

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية - في بيان - أن الأولوية على هذه الرحلات ستُمنح إلى العائلات والمسافرين من كبار السن، فضلاً عن المسافرين الذين لديهم حاجة ضرورية للسفر لأسباب طبية أو إنسانية، لافتة إلى أنها قامت مسبقا بتوزيع هؤلاء المسافرين على تلك الرحلات. وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكدت على جهودها المستمرة على مدار الساعة لتنظيم رحلات إجلاء إضافية عند سماح الظروف التشغيلية بذلك، لافتة إلى أنها ستوافي المسافرين بتحديثات إضافية فور تأكيدها.

وأشارت إلى هذه الخطوة لا تعدّ استئنافاً للعمليات التشغيلية المجدولة، إذ تستمر الخطوط الجوية القطرية في تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر، منوهة إلى أنها ستستأنف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة، وذلك بناء على موافقة الجهات المختصة.

وأهابت الخطوط الجوية القطرية بالمسافرين بعدم التوجه إلى المطار إلا بعد الإبلاغ الرسمي بخصوص رحلاتهم، مؤكدة أنها ستتواصل مباشرة مع المسافرين المتأثرة رحلاتهم لاطلاعهم على مستجدات الرحلات وترتيبات السفر والإجراءات المطلوبة.