إيناس مكي تكشف تفاصيل شخصيتها في "الضحايا" وتستعرض تجربتها في رمضان | فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت الفنانة إيناس مكي عن دورها في مسلسل "الضحايا"، الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها تختلف بشكل كبير عن أدوارها السابقة.

 وأكدت أن هذه الشخصية تعكس قضايا إنسانية عميقة وتحمل في طياتها رسائل اجتماعية هامة.

تحديات تصوير المسلسل في رمضان

أوضحت مكي في حوارها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت"، على قناة «صدى البلد»، أن التصوير في شهر رمضان يعد تحديًا كبيرًا بسبب ضغط الوقت وكثرة المشاهد، لكن ذلك لا يمنعها من تقديم أفضل ما لديها في المسلسل.

التعاون مع النجوم: ميرنا وليد وعايدة رياض

تحدثت إيناس عن تجربتها في العمل مع النجوم الكبيرين ميرنا وليد وعايدة رياض، وأشارت إلى أن المشاهد التي جمعتها بميرنا وليد كانت من أبرز وأفضل المشاهد التي قدمتها في المسلسل.

وسلطت مكي الضوء على التحديات النفسية التي واجهتها أثناء تجسيد شخصية "رشيدة"، مؤكدة أن هذه الشخصية كانت صعبة للغاية لأنها تعكس واقعا موجودًا في المجتمع وتلعب دورًا مهمًا في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية حساسة.

في حديثها عن مسلسلات رمضان هذا العام، أكدت إيناس مكي أن العديد من المسلسلات تشترك في طرح موضوعات مشابهة، مشيرة إلى اهتمامها بمسلسلات مثل "عين سحرية" التي تجمع بين الإثارة والتشويق، وكذلك إعجابها بتطور الشخصيات في مسلسل ياسمين عبد العزيز.

رسالة رمضانية للجمهور
اختتمت مكي الحوار بتوجيه رسالة للجمهور بمناسبة رمضان، متمنية للجميع شهرًا مليئًا بالخير والبركة.

مسلسل الضحايا الفنانة إيناس مكي سبوت لايت

