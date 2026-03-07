كارثية.. أحمد موسى يعلق على تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

علق الإعلامي أحمد موسى، على الأوضاع في المنطقة إثر الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، وتأثيرها على دول الخليج.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على إكس: "‏تداعيات كارثية للحرب على دول العالم وعلى الشعوب كلها بدون إستثناء:

‏- خام برنت يقترب من ٩٠ دولارا للبرميل

-أسعار الغاز الأوروبية ترتفع لأكثر من ٦٠٪ خلال اسبوع .

‏-وزير الطاقة القطرى يحذر من ارتفاع أسعار النفط الى مستويات تاريخبة لنحو ١٥٠ دولارا للبرميل فى حال استمرار الحرب بالمنطقة.. ‏سترك يا الله".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في بيان مقتضب لها، اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي كانت متجهةٍ إلى حقل شيبة النفطي.

ولاحقا، أفاد مسؤولون أوروبيون لوكالة “بلومبرج”، بأن السعودية كثّفت تواصلها المباشر مع إيران؛ في محاولة لاحتواء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تُلحق أضراراً بالغة وتُرهق الأسواق العالمية.

وأوضحوا أن المسؤولين السعوديين فعّلوا في الأيام الأخيرة قنواتهم الدبلوماسية غير الرسمية مع إيران بشكل عاجل؛ لتهدئة التوترات ومنع تفاقم الصراع.