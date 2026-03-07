قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مأساة في الطالبية.. تفـ.ـحم رضيع خلال حريق داخل شقة

ندى سويفى

تحولت لحظات داخل شقة سكنية هادئة إلى مأساة مؤلمة، بعدما لقي طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه متفحمًا، إثر اندلاع حريق داخل مسكن أسرته بدائرة قسم الطالبية في محافظة الجيزة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، كما دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع النيران داخل الشقة نتيجة ماس كهربائي صادر من أحد الكابلات الكهربائية، ما أدى إلى انتشار الحريق داخل الشقة، وأسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر عامين و تفحم جسده.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

