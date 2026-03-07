دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال

أعلنت الحكومة الإسبانية ، أنها ملتزمة بأمن واستقرار لبنان ، وتدعو إلى تفعيل كل الأدوات لتحقيق ذلك.

وأكدت الحكومة الإسبانية، رفضها للخروقات الإسرائيلية وتجاوزاتها المخالفة لكل شيئ، وذلك عبر دعوتها لـــ"إسرائيل" إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وتقول صحف دولية بأن دونالد ترامب يشعر بالغضب لأن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لم يؤيد الحرب على إيران، وهو ما يقول بأن موقف سانشيز ليس متطرفاً، لكن يبدو كذلك الآن بعد أن انضمت أوروبا بأكملها تقريباً إلى ترامب.

ويختلف رد فعل حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران ، اختلافاً جذرياً عن رد فعل الدول الأوروبية الأخرى.

فعلها بيدرو سانشيز مرة أخرى ، حيث أصبح رئيس الوزراء الإسباني مجدداً الصوت الوحيد بين الدول الأوروبية الكبرى الذي يقف في وجه دونالد ترامب، وهذه المرة بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

ورفضت حكومة مدريد السماح لواشنطن باستخدام القواعد العسكرية التي يديرها البنتاجون في مدينتي روتا ومورون الإسبانيتين، بشن هجمات على إيران.

وتزعم الحكومة، أن هذا "العمل الأحادي" لا يتوافق مع القانون الدولي، رغم إدانتها الصريحة للدكتاتورية الإيرانية .

ولم يتأخر رد الرئيس الأمريكي، إذ هدد ترامب، غاضباً، بقطع جميع أشكال العلاقات مع إسبانيا وفرض حظر تجاري إلا أن الحكومة الإسبانية وسلطات الاتحاد الأوروبي أوضحتا أن الولايات المتحدة لا تملك صلاحية فرض تعريفات جمركية محددة على إسبانيا، كونها عضواً في الاتحاد الأوروبي.