الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة

فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق هدفه من عملية الإنزال بمنطقة سهل البقاع اللبناني، حيث واجه مقاومة من جانب حزب الله أجهضت عملية البحث عن الطيار الإسرائيلي المفقود منذ 40 عاما رون أراد.

وتسببت الاشتباكات في مقتل 26 شخصًا، بينهم ثلاثة جنود لبنانيين، خلال اشتباك ليلي مع القوات الإسرائيلية في بلدة النبي شيت شرق سهل البقاع.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن وحدة كوماندوز إسرائيلية شوهدت وهي تُنقل إلى المنطقة بواسطة مروحية، حيث واجهتها قوات محلية ومقاتلون مسلحون في النبي شيت، وأفادت الوكالة بوقوع اشتباكات كثيفة بالأسلحة النارية وغارات جوية إسرائيلية.

وعلّق حزب الله في وقت سابق من اليوم بأن مقاتليه شاركوا في الاشتباكات، بعد أن "رصدوا تسلل أربع مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي من جهة سوريا".

وأضاف الحزب أنه بعد هبوط المروحيات، "اشتبكت مجموعة" من مقاتلي حزب الله مع القوات المتقدمة لدى وصولها إلى مقبرة النبي شيت.

أعلن جيش الاحتلال أن قواته الخاصة نفذت عملية بحث في لبنان للعثور على رفات المقدم رون أراد، الملاح على متن طائرة إسرائيلية سقطت في جنوب لبنان خلال غارة جوية عام 1986.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يتم العثور على أي أثر يتعلق بأراد خلال العملية، مضيفًا أنه لم تقع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

