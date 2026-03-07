الحرس الثوري: بدء الموجة الـ25 من عملية «الوعد الصادق 4» بصواريخ فتاح وعماد

أكد الحرس الثوري بدء الموجة الـ25 من عملية “الوعد الصادق 4” بصواريخ ومسيرات ضد أهداف عسكرية للكيان الصهيوني.

وقال الحرس الثوري إنه يجري استخدام صواريخ دقيقة من طراز فتاح وعماد ضمن الموجة 25 من «الوعد الصادق 4».

وأضاف: "خلال عملية صاروخية مشتركة بطائرات بدون طيار تحمل الاسم الرمزي "المقدس" أو "علي بن أبي طالب (عليه السلام)" ضد المراكز العسكرية والدعم العسكري للعدو الصهيوني الأمريكي بصواريخ فتح وعماد الدقيقة والاستراتيجية، تم تنفيذ الموجة الخامسة والعشرين من عملية وعد الصادق 4".



وقال مقر خاتم الأنبياء: “استنادا لتصريحات الرئيس بزشكيان نؤكد أن قواتنا المسلحة تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة، فيما تعد القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ستتعرض لضربات مدمرة”.

كما قال التلفزيون الإيراني إن الجيش الإيراني أسقط 13 مسيرة معادية من نوع إم كيو 9 وهرمز وأوربيتر خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد إلى 82.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية بأنه كما قال رئيس الجمهورية قبل بضع دقائق، فإن الدول التي لا توفر الأرض والمجال الجوي للعدو لن يتم استهدافها.