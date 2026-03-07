قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

حريق يشل حركة السفن بمضيق هرمز.. ارتفاع أقساط التأمين البحري 1000%

حركة السفن
حركة السفن
أ ش أ

ذكر تقرير اقتصادي أنه مع اتساع نطاق الصراع في الخليج، ترتفع أقساط التأمين البحري لتغطية الحرب - في بعض الحالات بأكثر من 1000٪ - مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة نقل الطاقة عبر ممر بحري حرج.


وبحسب وكالة "بلومبرج " أدى الحريق الذي أشعلته الضربات الجوية الإسرائيلية الأمريكية اليوم /السبت/ ضد طهران إلى شل حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق رئيسية في الشحن.


وقالت إيران إنها ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور وإن تسع سفن على الأقل تعرضت لأضرار في المنطقة منذ بدء الصراع.
ويسمح التأمين ضد مخاطر الحرب لمالكي السفن بالمطالبة ضد أي ضرر يلحق بسفينتهم أو البضائع الناتجة عن الصراع أو الإرهاب.
وعادة ما تكون السياسات سنوية، على الرغم من أن بعضها يغطي الرحلات لمرة واحدة عبر المياه المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك مناطق الحرب.


وقال محللون إن الارتفاع في الأقساط يؤكد كيف ترفع الحرب التكاليف على مالكي السفن والتجار وشركات الطاقة التي تنقل البضائع عبر المضيق، مما يزيد المخاوف من أن الصراع - الذي لا يظهر أي علامات على التراجع - قد يؤجج التضخم إذا استمر.


وقال ستيفن رودمان رئيس البحرية في آسيا، في شركة التأمين العالمية أون: "لقد تفاعل سوق حرب الهيكل بشكل أكثر إلحاحا"، بسبب خطر حدوث خسائر كبيرة ومركزة إذا تعرضت سفن متعددة للضرب في نفس المنطقة، مضيفا أنه إذا تصاعد الوضع ماديا، فمن المحتمل إجراء مزيد من تصحيح الأسعار.


وقال "الأقساط الإضافية للسفن التي تعبر المياه عالية الخطورة ترتفع بشكل حاد وقد تستمر في التقلب على المدى القصير".

التأمين البحري الخليج إسرائيل إيران السفن

