رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة حدائق العاصمة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة "حدائق العاصمة"؛ لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

كان في استقباله لدى الوصول المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقها الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مدينة "حدائق العاصمة" تُعد نموذجاً بارزاً لمدن الجيل الرابع التي تضعها الدولة على خارطة التنمية العمرانية الشاملة؛ مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تهدف إلى إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والأنشطة، لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فحسب، بل تمتد لتشمل جميع المرافق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يضمن توفير بيئة حضارية مستدامة تليق بالمواطن المصري وتلبي تطلعاته في حياة كريمة.

وبدأ رئيس الوزراء ومرافقوه الجولة بزيارة معرض “بازار الخير - أيادي منتجة”؛ حيث استمع إلى شرح من المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أشار فيه إلى أن هذا المكان أُقيم لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين أصحاب الحرف اليدوية من أبناء المدينة لتسويق منتجاتهم المتنوعة، والتي تشمل المنتجات الغذائية، والعطارة، والخزف، والمشغولات اليدوية والمنزلية وغيرها، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع ريادة الأعمال، لافتاً إلى أنه تم توفير هذا المكان بالمجان كمساهمة مجتمعية من الجهاز.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة المنتجات والمعروضات وتنوعها، وما تعكسه من إبداع ودقة في التنفيذ بأيادٍ مصرية مخلصة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لمثل هذه المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للعمل والإنتاج وتُعلي من قيمة المنتج المحلي.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي حواراً ودياً مع أحد العارضين، مستفسراً عن مدى إقبال المواطنين على المعرض ومدى مناسبة الأسعار؛ حيث أجاب أحد العارضين بأن المترددين على المعرض يتوافدون بكثافة من المقيمين بالمدينة والمناطق المحيطة بها، مُعربين عن بالغ امتنانهم وتوجههم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رئيس الوزراء والحكومة، على إتاحة هذا المكان لهم؛ لما وفره من منصة حيوية لعرض إبداعاتهم وفتح باب رزق مستدام للأسر المصرية بقلب المدن الجديدة.

ثم انتقل رئيس الوزراء مترجلاً لتفقد مبنى المركز الطبي بمركز خدمات (8)، المقام على مساحة 1470.97 متر مربع، ويتكون من دور أرضي وطابقين متكررين بمساحة 575 متراً لكل طابق تقريباً، ويضم عيادات لطب الأسرة، وغرف طوارئ، وأشعة، ومعامل مجهزة، وصيدلية.

ووجه بضرورة التنسيق العاجل مع وزارة الصحة والسكان؛ لسرعة التشغيل الفعلي لهذا المركز في أقرب وقت ممكن، وضمان تلقي المواطنين الساكنين بالمدينة للخدمات الطبية بالمركز، بالتزامن مع تزايد أعداد السكان بالمدينة.

وعقب ذلك، انتقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع عمارات إسكان محدودي الدخل بالمرحلة الخامسة؛ حيث استمع إلى شرح مفصل من المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، حول الموقف التنفيذي العام لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة؛ والذي أوضح فيه أن إجمالي عدد وحدات المبادرة بالمدينة يبلغ 120186 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتخصيص 59892 وحدة منها، فيما يبلغ إجمالي الجاري تنفيذه حالياً 60294 وحدة، بواقع 54390 وحدة بمحور محدودي الدخل، و5904 وحدات بمحور متوسطي الدخل.

وحرص رئيس الوزراء خلال جولته على تفقد نموذجٍ لوحدة سكنية بالعمارة رقم (93) الواقعة على طريق (R13) بمنطقة الـ 2350 فداناً بمحور محدودي الدخل ضمن المرحلة الخامسة؛ وذلك لمعاينة مستوى التشطيبات النهائية للوحدات، والتأكد من جودة الخامات المستخدمة، ومدى التزامها بالمعايير المقررة ضمن المبادرة الرئاسية، بما يضمن تسليم وحدات سكنية متكاملة وجاهزة للسكن الفوري للمواطنين.

وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لتفقد مشروع عمارات إسكان متوسطي الدخل ضمن استكمال المرحلة الخامسة؛ حيث اطلع رئيس الوزراء على مخططات المشروع عبر "لوحات العرض" (البانر)، واستمع إلى شرح من المهندس أحمد العربي، حول مكونات المشروع الذي يضم 307 عمارات بإجمالي 7368 وحدة سكنية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 61 عمارة بواقع 1464 وحدة، فيما يجري العمل بـ 246 عمارة أخرى تضم 5904 وحدات، بنسبة إنجاز فعلي بلغت 79.31%، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول بنسبة الإنجاز إلى 94.75% خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن التكلفة المتوقعة للمشروع تبلغ 6 مليارات و313 مليون جنيه.

كما تفقّد رئيس الوزراء نموذجاً لوحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل بالعمارة رقم (110) الواقعة على طريق (M1) بمنطقة الـ 2350 فداناً ضمن المرحلة الخامسة؛ وذلك لمعاينة مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، حيث اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على جودة التنفيذ، مشدداً على ضرورة الالتزام بأعلى معايير التنفيذ والتشطيبات النهائية بجودة تلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من هذا المحور السكني.

وفيما يتعلق بموقف تسليم الوحدات بمحور محدودي الدخل، أشار رئيس الجهاز إلى أن المدينة تشهد حالياً طفرة في معدلات تسليم الوحدات السكنية؛ حيث يجري تسليم 29496 وحدة سكنية ضمن المرحلة الرابعة (الإعلان العاشر)، كما يجري تسليم 26676 وحدة سكنية أخرى ضمن المرحلة الخامسة (الإعلان الرابع عشر)، موضحاً أن هناك جهوداً مكثفة تُبذل حالياً للانتهاء من الوحدات الجاري تنفيذها.

وفيما يتعلق بموقف التسليمات بمحور متوسطي الدخل (الإعلانين الرابع عشر والخامس عشر) و(سكن لكل المصريين 7)؛ أوضح المهندس أحمد العربي أن إجمالي الوحدات الجاري تنفيذها بالمدينة يبلغ 5904 وحدات؛ مشيراً إلى أنه تم إنهاء 600 وحدة في يونيو 2025، و768 وحدة في ديسمبر 2025، و96 وحدة في يناير 2026، بإجمالي 1464 وحدة سكنية جاري تسليمها للمواطنين حالياً.

وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق الوحدات المتبقية وربطها بالشبكات العمومية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي؛ لضمان جاهزيتها الكاملة قبل مواعيد التسليم المقررة لها.

وفي ختام جولته، أثنى رئيس الوزراء على معدلات الإنجاز بمدينة حدائق العاصمة، مؤكداً أن الدولة مستمرة في تقديم جميع أوجه الدعم لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، موجهاً بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من جميع المشروعات الجاري تنفيذها؛ لضمان تسليمها للمستفيدين في المواعيد المقررة، وبأعلى معايير الجودة المطلوبة.