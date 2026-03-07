أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو.. شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم السبت 7 مارس 2026 حالة من الاستقرار النسبي في مختلف أنواع اللحوم سواء البلدي أو المستورد، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يتابع المواطنون بشكل يومي تطورات أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ الحكومية من أجل معرفة أفضل الأسعار قبل الشراء خاصة مع اقتراب المناسبات وزيادة معدلات الاستهلاك خلال هذه الفترة.

ويحرص المستهلكون على متابعة أسعار اللحوم البلدي مثل الكندوز والبتلو والضأن، إلى جانب أسعار اللحوم المفرومة والمنتجات المرتبطة بها مثل الكفتة والسجق والبرجر، كما يهتم كثير من المواطنين بالاطلاع على أسعار اللحوم داخل المنافذ الحكومية مثل منافذ وزارة الزراعة ومنافذ لحوم وطنية التي توفر منتجات بأسعار مختلفة مقارنة بالأسواق التقليدية.

واقرأ أيضًا:

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت 7 مارس 2026

أظهرت أحدث التحديثات الخاصة بأسعار اللحوم في الأسواق المحلية استقرار الأسعار في معظم الأنواع المعروضة للبيع لدى الجزارين والأسواق المختلفة، حيث سجلت اللحوم البلدي مستويات سعرية متقاربة مقارنة بالفترات القريبة الماضية.

وبحسب البيانات المعلنة فقد بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 388 جنيهًا، بينما وصل سعر اللحم الكندوز إلى 417 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر اللحوم البتلو نحو 459 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 350 جنيهًا و400 جنيه للكيلو بحسب المنطقة وجودة المنتج.

أما سعر كيلو اللحم الجملي فقد تراوح بين 350 و370 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو من اللحم المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو عرق الفلتو نحو 420 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 446 جنيهًا في الأسواق.

أسعار اللحوم المفرومة والمنتجات المرتبطة بها

إلى جانب اللحوم الطازجة يزداد الطلب على اللحوم المفرومة ومنتجاتها المختلفة مثل الكفتة والسجق والبرجر، حيث تعد هذه المنتجات من أكثر الأنواع استهلاكًا داخل المنازل والمطاعم.

وسجلت اللحوم المفرومة في الأسواق الأسعار الآتية:

مفروم دسم يصل إلى 330 جنيهًا.

كفتة حاتي بسعر 320 جنيه.

كفتة أرز بسعر 280 جنيه.

سجق بلدي بسعر 320 جنيه.

مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

طرب محشي بسعر 390 جنيه.

برجر بسعر 300 جنيه.

وتختلف هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى وفق جودة اللحوم المستخدمة وطريقة التصنيع والعرض في الأسواق.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

توفر منافذ وزارة الزراعة منتجات اللحوم بأسعار يراها كثير من المواطنين مناسبة مقارنة بأسعار الأسواق التقليدية، وهو ما يدفع عددًا كبيرًا من المستهلكين إلى التوجه لهذه المنافذ للحصول على احتياجاتهم من اللحوم.

وسجلت أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة المستويات الآتية:

وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيه.

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيه.

فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيه للكيلو.

بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

تعد منافذ لحوم وطنية من بين المنافذ التي توفر اللحوم للمواطنين بأسعار مختلفة مقارنة بالأسواق الحرة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وجاءت أسعار اللحوم داخل منافذ لحوم وطنية على النحو الآتي:

وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيه.

فيما سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

أما سعر الموزة فقد وصل إلى 295 جنيهًا.

وبلغ سعر عرق الفلتو نحو 350 جنيه.

بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيه للكيلو.

متابعة مستمرة لأسعار اللحوم في الأسواق

تواصل الجهات المختصة متابعة حركة أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ المختلفة لضمان استقرار المعروض وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأنواعها المختلفة.

كما يعتمد الكثير من المواطنين على متابعة التحديثات اليومية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء لمعرفة أحدث أسعار اللحوم في الأسواق، وهو ما يساعدهم على المقارنة بين الأسعار واختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

ويظل سوق اللحوم من الأسواق التي تشهد متابعة مستمرة من قبل المستهلكين، خاصة مع تنوع المنتجات وتفاوت الأسعار بين الأسواق التقليدية والمنافذ الحكومية المختلفة.