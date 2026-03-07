طريقة عمل التشويحة في رمضان باللحم الضاني والكبدة .. سر الطعم البلدي في دقائق

تعتبر التشويحة من الأكلات السريعة واللذيذة التي تحظى بشعبية كبيرة على السفرة المصرية خاصة في شهر رمضان. فهي وجبة غنية بالطعم ومشبعة في الوقت نفسه كما يمكن إعدادها بسهولة بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت. وتتميز التشويحة بأنها تعتمد على تشويح اللحم أو الكبدة مع البصل والثوم والتوابل على نار عالية ما يمنحها طعما مميزا ورائحة شهية تفتح الشهية قبل الإفطار.

التشويحة

ويفضل كثير من الأشخاص إعداد التشويحة باللحم الضاني أو الكبدة البلدي، والبعض يطلق عليها الحلويات، مسمي منتشر لوصف الكبدة والفشة والقلب، حلويات الذبيحة ،لأنها تمنح الطبق طعما غنيا ومختلفا كما يمكن تقديمها بجانب الأرز أو الخبز البلدي لتكون وجبة كاملة تناسب أفراد الأسرة. كما أنها من الأطباق التي يمكن تحضيرها بسرعة بعد يوم طويل من الصيام، للشيف سلمى الحافظ.

ما هي التشويحة ولماذا يحبها المصريون

التشويحة هي طريقة طهي تعتمد على تقليب المكونات في طاسة ساخنة مع القليل من الزيت أو السمنة حتى تتحمر وتكتسب نكهة قوية. وتعد هذه الطريقة من أشهر طرق الطهي في المطبخ المصري لأنها تحافظ على طعم المكونات وتعطيها قواما لذيذا.

كما أن التشويحة لا تحتاج إلى وقت طويل في التحضير لذلك تعتبر من الأكلات المناسبة للوجبات السريعة خاصة في شهر رمضان عندما تبحث ربة المنزل عن أطباق سهلة التحضير.

مكونات التشويحة باللحم الضاني

لتحضير تشويحة لحم ضاني لذيذة يمكن استخدام المكونات التالية

نصف كيلو لحم ضاني مقطع مكعبات صغيرة

بصلة كبيرة مفرومة

فصان من الثوم المفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات لحم

ملعقتان من الزيت أو السمنة البلدي

قليل من البقدونس للتزيين

طريقة عمل التشويحة باللحم الضاني

تبدأ الخطوة الأولى بتسخين الطاسة على نار متوسطة ثم إضافة الزيت أو السمنة. بعد ذلك يضاف البصل المفروم ويتم تقليبه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي فاتح.

بعد ذلك تضاف قطع اللحم الضاني ويتم تقليبها جيدا حتى يتغير لونها وتبدأ في التحمر قليلا. هذه الخطوة مهمة لأنها تساعد على احتفاظ اللحم بطعمه ونكهته.

ثم يضاف الثوم المفروم مع الملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم ويتم تقليب المكونات جيدا. ويمكن إضافة كمية صغيرة من الماء وترك اللحم على نار هادئة حتى ينضج تماما.

وفي النهاية يمكن رفع الغطاء عن الطاسة لبضع دقائق حتى يتحمر اللحم قليلا وتصبح التشويحة أكثر لذة. ثم يقدم الطبق ساخنا مع الأرز أو الخبز البلدي ويزين بالبقدونس.

طريقة عمل تشويحة الكبدة البلدي

طريقة عمل التشويحة

تعد تشويحة الكبدة من الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في دقائق قليلة كما أنها من الأطباق المحببة للكثيرين.

لتحضيرها يتم تسخين القليل من الزيت في طاسة على نار عالية ثم يضاف الثوم المفروم ويتم تقليبه سريعا. بعد ذلك تضاف شرائح الكبدة ويتم تقليبها لمدة دقائق قليلة فقط حتى لا تصبح قاسية.

ثم يضاف الملح والفلفل والكمون ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون ليعطيها طعما مميزا. وتقدم الكبدة ساخنة مع الخبز أو الأرز حسب الرغبة.

نصائح مهمة لنجاح التشويحة

هناك بعض النصائح التي تساعد في نجاح التشويحة والحصول على طعم شهي يشبه طعم المطاعم. من أهم هذه النصائح استخدام طاسة ساخنة لأن الحرارة العالية تساعد على تحمير اللحم بسرعة.

كما يفضل عدم إضافة كمية كبيرة من الماء حتى لا تفقد التشويحة طعمها المركز. ومن الأفضل أيضا تقليب المكونات باستمرار حتى تنضج بشكل متساو.

ويفضل الكثير من الطهاة استخدام السمنة البلدي لأنها تمنح الطبق نكهة مميزة تختلف عن الزيت.

أفكار لتقديم التشويحة على سفرة رمضان

يمكن تقديم التشويحة بجانب الأرز بالشعرية أو الخبز البلدي مع طبق من السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة. كما يمكن إضافة بعض الخضروات مثل الفلفل الألوان أو الطماطم لإعطاء الطبق شكلا جذابا وطعما مختلفا.

وتعد التشويحة من الأطباق التي يمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو كطبق جانبي بجانب أطباق أخرى على سفرة رمضان.