مانشستر سيتي يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لخوض مباراة مرتقبة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم السبت، حيث يواجه نيوكاسل يونايتد، في لقاء يثير اهتمام الجماهير× بسبب المنافسة القوية بين الفريقين هذا الموسم.

ملعب سانت جيمس بارك يحتضن اللقاء

تُقام المباراة على أرض ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة لموسم 2025-2026.

وتعد هذه المواجهة فرصة لمانشستر سيتي لتعزيز موقعه في البطولة، بعد مشواره المميز في الموسم الحالي.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

- التقى الفريقان 4 مرات حتى الآن في الموسم الجاري، موزعة على بطولات مختلفة، حيث لعبا مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومرتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

- فاز مانشستر سيتي في 3 مواجهات، مما يعكس تفوقه على نيوكاسل في معظم اللقاءات.

- تعرض الفريق للخسارة مرة واحدة فقط، مما يزيد من حماس الفريقين لجعل مباراة كأس الاتحاد فرصة لتغيير النتائج السابقة.

توقيت المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وهو توقيت مناسب لمتابعة الجماهير العربية والأوروبية.

كما تُذاع المواجهة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1؛ مما يتيح لجميع المشجعين متابعة مجريات المباراة لحظة بلحظة.

أهمية اللقاء للفريقين

تمثل المباراة فرصة لمانشستر سيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته، بينما يسعى نيوكاسل لتعويض خساراته السابقة وإثبات قوته أمام أحد أقوى فرق الدوري الإنجليزي، كما أن الفوز في هذه الجولة يُعد خطوة مهمة نحو التقدم في البطولة والمنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.