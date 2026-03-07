قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيناس مكي تكشف عن تحول جذري في شخصية رشيدة بمسلسل الضحايا
ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مارس
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-3-2026
مسابقة للطلاب في الطاقة الجديدة والمتجددة.. البحث العلمي تعلن التفاصيل
نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة
الحرس الثوري ينتظر تواجد القوات الأمريكية بمضيق هرمز
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات مارس 2026
230 قنبلة..جيش الاحتلال: ضرب مصنع صواريخ سري إيراني تحت الأرض
مباحث طهطا تكشف هوية فتاة صدمها قطار داخل محطة سكة حديد بسوهاج
ما جزاء من يعفو ويتسامح فى الدنيا والآخرة؟.. الإفتاء تجيب
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نيوكاسل اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يستعد فريق مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لخوض مباراة مرتقبة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي مساء اليوم السبت، حيث يواجه نيوكاسل يونايتد، في لقاء يثير اهتمام الجماهير× بسبب المنافسة القوية بين الفريقين هذا الموسم.

ملعب سانت جيمس بارك يحتضن اللقاء

تُقام المباراة على أرض ملعب سانت جيمس بارك، معقل نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة لموسم 2025-2026.

وتعد هذه المواجهة فرصة لمانشستر سيتي لتعزيز موقعه في البطولة، بعد مشواره المميز في الموسم الحالي.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

- التقى الفريقان 4 مرات حتى الآن في الموسم الجاري، موزعة على بطولات مختلفة، حيث لعبا مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومرتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

- فاز مانشستر سيتي في 3 مواجهات، مما يعكس تفوقه على نيوكاسل في معظم اللقاءات.

- تعرض الفريق للخسارة مرة واحدة فقط، مما يزيد من حماس الفريقين لجعل مباراة كأس الاتحاد فرصة لتغيير النتائج السابقة.

توقيت المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وهو توقيت مناسب لمتابعة الجماهير العربية والأوروبية.

كما تُذاع المواجهة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1؛ مما يتيح لجميع المشجعين متابعة مجريات المباراة لحظة بلحظة.

أهمية اللقاء للفريقين

تمثل المباراة فرصة لمانشستر سيتي لمواصلة سلسلة انتصاراته، بينما يسعى نيوكاسل لتعويض خساراته السابقة وإثبات قوته أمام أحد أقوى فرق الدوري الإنجليزي، كما أن الفوز في هذه الجولة يُعد خطوة مهمة نحو التقدم في البطولة والمنافسة على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشيستر سيتى اخبار الرياضة الدورى الانجليزى كوره عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

مصر للطيران

مصر للطيران تعلق رسميا على جدل ارتفاع أسعار التذاكر لـ دبي والدمام

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

جالاكسي S27 ألترا

جالاكسي S27 ألترا يستعد لقفزة كبيرة بعد S26 ألترا

لوتس

شركة لوتس تصنع سيارة دفع رباعي هجينة بوزن 5800 رطل

ريلمي Narzo Power 5G

Realme Narzo Power 5G.. هاتف جديد من ريلمي ببطارية هائلة يلفت الأنظار

بالصور

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد