موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فى الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي، منافسه نوتينجهام فورست مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام

وتقام مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورت”، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط.

ويدخل السيتي اللقاء واضعًا نصب عينيه حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على أرسنال في صراع الصدارة، إذ يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر.

وخاض بطل إنجلترا 28 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 18 انتصارًا مقابل 5 تعادلات و5 هزائم.

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه وقيادة الفريق لتعزيز حظوظه في سباق اللقب، خاصة بعد الفوز الصعب الذي حققه السيتي في الجولة الماضية على ليدز يونايتد بهدف دون رد.

في المقابل، يخوض نوتينجهام فورست المواجهة بشعار “لا بديل عن نتيجة إيجابية”، سعيًا للهروب من مناطق الخطر، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من 7 انتصارات و6 تعادلات مقابل 15 خسارة.



