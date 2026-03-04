محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعًا زراعيًا لإنتاج البطاطس والقمح والنباتات العطرية

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، زيارتها لمركز الداخلة بتفقد مشروع زراعي متكامل بطريق العوينات، يرافقها الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واطّلعت المحافظ على المكونات الفنية للمشروع المقام على مساحة 1600 فدان بنظام الري الحديث موزعة بواقع 500 فدان لإنتاج تقاوي وأصناف البطاطس عالية الجودة، و300 فدان لزراعة القمح، وما يزيد على 125 فدانًا للنباتات الطبية والعطرية ذات الجدوى الاقتصادية ، فضلًا عن مساحات أخرى مخصصة لمحاصيل متنوعة.

كما استعرضت مجدى عناصر التكامل اللوجستي بالمشروع، والذي يضم نشاطًا للإنتاج الحيواني بإجمالى ٥٠٠ رأس أغنام ، وسكنًا إداريًا، وغرف تشغيل وتحكم، إلى جانب تجهيزات متكاملة لما بعد الحصاد؛ بما يدعم سلاسل القيمة المضافة، ويعزز القدرة التصديرية.