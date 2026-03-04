سمية الخشاب تثير الجدل بعباية رمضان بالبنفسجى

نشرت الفنانة سمية الخشاب ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت سمية الخشاب، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية عباية رمضانية باللون البنفسجى القطيفة المطرز.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز سمية بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد سمية، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

كانت الفنانة سمية الخشاب، قد تحدثت عن سر رشاقتها الفترة الأخيرة، بعد أن لفتت الأنظار بتغيير واضح في ملامحها أثار فضول جمهورها ومتابعيها.

وردت سمية على تساؤلات الجمهور بطريقتها المعتادة، مؤكدة أنها لم تبذل مجهودًا كبيرًا كما يعتقد البعض.

وقالت سمية الخشاب في تصريحاتها لبرنامج عرب وود: «مش مهتمة بنفسي ولا حاجة، ده جمال رباني. ونصيحتي للستات: خليكوا واثقين في نفسكوا.

وأثارت الفنانة سمية الخشاب ، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تحدثها عن انتشار الخرافات والممارسات المرتبطة بالسحر والعين فى بعض المناطق الريفية.

وقالت سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمى على منصة X : “عايزة أعمل فقرة لحلّ المصايب عشان الشتاء والاكتئاب دخلوا وعايزة أنقذ حبايبى.. اكتبولى أى حاجة عايزين لها حل، واللى هيكتب حاجة غبية هتغابى عليه”.

وأضافت في تغريده اخري : "أخرى كتبت سمية الخشاب: «بسمع عن أغرب الحاجات فى الأرياف الناس دی شریرة أوي".