هل عرفت الأمم السابقة 'الصلاة' قبل المسلمين؟.. أحمد عصام فرحات يوضح

رد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب على سؤال أحد، قال فيه: هل عرفت الأمم السابقة 'الصلاة' قبل المسلمين؟، موضحا أن الأمم السابقة عرفت الصلاة قبل المسلمين.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصبر الجميل على البلاء، أن طريقة الصلاة قبل الإسلام لا أحد يعرفها، معلقا: زي الصيام الله سبحانه وتعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

واستشهد الدكتور أحمد عصام فرحات بآيات: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

وتابع: ربنا سبحانة وتعالى قال أيضا: إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.



