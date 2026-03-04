شاهد.. طاقم إسعاف بالغربية يعيد 140 ألف جنيه لمصاب عقب إنقاذ حياته

شهدت محافظة الغربية اليوم واقعة تمكن طاقم مرفق الإسعاف من العثور علي مبلغ مالي قدره 140 الف جنيه ومتعلقات شخصية بحوزة مصاب أمام ثلاجة الغنيمي وقبل عزبة الخطيب في حادث سير على طريق السنطة – طنطا.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بوقوع حادث لسيارة ربع نقل (صندوق).

كما انتقل المسعفان إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة المدعو محمد سعيد محمد الجميل، 32 سنة .

تحرك تنفيذي عاجل



وبالفحص المبدئي، تبين إصابته باشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباة كسر بالفقرات العنقية، واشتباة كسر بالعمود الفقري، واشتباة كسر بالضلوع، بالإضافة إلى اشتباه نزيف داخلي بالبطن. وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في موقع الحادث، قبل نقله إلى مستشفى السنطة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

شهامة طاقم الإسعاف

وخلال التعامل مع المصاب، عثر طاقم الإسعاف على أمانات بحوزته، عبارة عن مبلغ مالي قدره 140 ألفًا و235 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى محفظة تحتوي على بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة وأوراق أخرى، وتم تسليم جميع المتعلقات إلى جهة الاستلام المختصة بالمستشفى، وفق الإجراءات القانونية المتبعة