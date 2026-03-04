قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد.. طاقم إسعاف بالغربية يعيد 140 ألف جنيه لمصاب عقب إنقاذ حياته

طاقم الإسعاف والطوارئ بالغربية
طاقم الإسعاف والطوارئ بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت محافظة الغربية اليوم واقعة تمكن طاقم مرفق الإسعاف من العثور علي مبلغ مالي قدره 140 الف جنيه ومتعلقات شخصية بحوزة مصاب  أمام ثلاجة الغنيمي وقبل عزبة الخطيب في حادث سير على طريق السنطة – طنطا.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد  بوقوع حادث لسيارة ربع نقل (صندوق).

كما  انتقل المسعفان إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة المدعو محمد سعيد محمد الجميل، 32 سنة .

تحرك تنفيذي عاجل 


وبالفحص المبدئي، تبين إصابته باشتباه نزيف داخلي بالمخ، واشتباة كسر بالفقرات العنقية، واشتباة كسر بالعمود الفقري، واشتباة كسر بالضلوع، بالإضافة إلى اشتباه نزيف داخلي بالبطن. وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في موقع الحادث، قبل نقله إلى مستشفى السنطة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

شهامة طاقم الإسعاف 

وخلال التعامل مع المصاب، عثر طاقم الإسعاف على أمانات بحوزته، عبارة عن مبلغ مالي قدره 140 ألفًا و235 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى محفظة تحتوي على بطاقة رقم قومي ورخصة قيادة وأوراق أخرى، وتم تسليم جميع المتعلقات إلى جهة الاستلام المختصة بالمستشفى، وفق الإجراءات القانونية المتبعة

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات طاقم الإسعاف إنقاذ حياة مصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

حادث ارشيفية

مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل بتريلا على طريق سيوة

ارشيفيه

مصرع طفل وإصابة آخرين إثر تصادم دراجة نارية بهم بالدقهلية

غلق طريق

غلق فرد شرطة الطريق المجاور لكوبرى أكتوبر برمسيس وقت الأفطار لمرور شخصية هامة.. تعرف على الحقيقة

بالصور

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد