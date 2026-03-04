التصنيف الثاني لإرشادات السفر الأمريكية.. أحمد موسى: مصر دولة الأمن والأمان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة الأمن والأمان ولا مشاكل لدينا على الإطلاق، مضيفا: "مفيش أمن أحسن من كده".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "أمريكا لديها 4 مستويات لإجراءات السفر وأعلنت أن مصر ضمن التصنيف الثاني الآمن لإرشادات السفر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مصر في المستوى الثاني لإرشادات السفر الأمريكية وأمريكا مقالتش إن مصر فيها مشاكل.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إمبارح أمريكا عملت تحديث لإرشادات السفر، وأكدت أن مصر عند مستوى آمن للسفر".

