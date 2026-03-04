قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تنكيس الإمام في الصلاة يبطل صلاة المأموم؟.. عطية لاشين يحسم الجدل

هل تنكيس الإمام في الصلاة يبطلها؟
هل تنكيس الإمام في الصلاة يبطلها؟
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول السائل فيه: "صليت بالناس صلاة الفجر فقرأت في الركعة الأولى بخواتيم سورة البقرة، وفي الركعة الثانية بأوائل سورة البقرة، وبعدما فرغنا من الصلاة التف حولي المأمومون وقالوا لقد أبطلت صلاتنا بهذه القراءة غير المرتبة، فهل ما قالوه صحيح؟".

وأجاب الدكتور عطية لاشين مستفتحاً رده بحمد الله رب العالمين الذي قال في القرآن الكريم: (فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ)، وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ﷺ الذي روت عنه كتب السنة قوله: "قتلوه قتلهم الله هلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال".

وأكد لاشين في إجابته، أن التسرع في كل شيء مذموم، ويكون أكثر ذماً وأعظم إثماً وأشد عقاباً؛ إذا كان في أمور الدين ولو كان من المتخصصين، فما بالنا إذا كان من غير المتخصصين وغير أهل للفتوى، وليس ممن عناهم الله بقوله: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، اللهم إلا إذا كان الجميع يدعي لنفسه أنه من أهل الذكر كما يؤيده الواقع المر، فإنهم عرفوا التخصص في كل شيء واحترموه ولم يعتدِ أحد على اختصاص غيره إلا الدين؛ فكلهم مفتون وعلماء ومتخصصون، وهذا لا يأتي بخير ونذير شؤم.

وأوضح عضو لجنة الفتوى، أن ما فعله السائل يطلق عليه فقهاً "التنكيس" وله صور متعددة؛ منها:

- تنكيس في الوضوء.. وهو أن لا يبدأ في وضوئه بما بدأ الله به فيبدأ مثلاً بغسل يديه إلى المرفقين ثم يختم بغسل وجهه وهذا تنكيس يجعل الوضوء باطلاً.

- تنكيس في الطواف.. وهو أن يصير في الاتجاه المعاكس للطائفين ولا يسير في نفس اتجاههم، فإذا فعل ذلك؛ كان الطواف باطلاً.

- تنكيس في السعي بين الصفا والمروة.. وهو أن يبدأ سعيه بالمروة ويختم بالصفا، فإذا كان كذلك؛ كان سعيه غير صحيح.

وأضاف لاشين، أن التنكيس في القراءة في الصلاة هو نوعان؛ هما:

- “تنكيس محرم”.. وهو أن يكون بين آيات السورة الواحدة، كما فعل أخونا الإمام هداه الله.

- “تنكيس مكروه”.. وهو أن يكون بين السور، كأن يقرأ في الركعة الأولى مثلاً من سورة "آل عمران"، وأن يقرأ في الركعة الثانية آيات من سورة "البقرة"، وهو تنكيس مكروه.

وشدد الدكتور عطية لاشين على أنه سواء كان التنكيس محرماً أو مكروها؛ فإنه لا يؤثر على صحة الصلاة، ويبقى بنيانها سليماً غير مهدد بالبطلان، لأنه ليس من مبطلات الصلاة.

واختتم حديثه: وبناءً على ما سبق؛ فإن الحرب الشعواء التي شنها المأمومون على إمام الصلاة “لا مبرر لها” و"لا داعي يدعو إليها"؛ لقيامها على غير أساس شرعي، قائلا: "هدانا الله وإياكم.. وجنبنا القول على الله بغير علم.. والله أعلم".

تنكيس الإمام الصلاة مبطلات الصلاة الدكتور عطية لاشين التنكيس لجنة الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

وزير الكهرباء خلال لقائه

وزير الكهرباء: خبرات كوادر مراكز التحكم عامل رئيسي لتأمين واستقرار الكهرباء

الصحفيين

علا الشافعي: مراحل إعداد مسلسل «صحاب الأرض» شهدت مناقشات موسعة حول ضرورة تقديم عمل رمضاني يتناول القضية الفلسطينية

البابا تواضروس

"الحرية عطية وليست فوضى".. أبرز دروس من مثل الابن الضال في عظة البابا

بالصور

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟
ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الافطار؟

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الإيطالية

3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية
3 تتبيلات للدجاج على الطريقة الايطالية

سباق ملبورن ينطلق رغم أزمة السفر وفرق فورمولا-1 تصل برحلات خاصة

فورمولا-1
فورمولا-1
فورمولا-1

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد