المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
لتنمية الطفولة المبكرة.. تنسيق مشترك بين القومي للأمومة والتضامن ومركز المعلومات
إسرائيل تقتل رحمان مقدم المتهم بتدبير محاولة اغتيال ترامب
صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 15 رمضان | بث مباشر
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 16 رمضان 2026
يبحث الكثيرون عن  منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026، بالتزامن مع بدء صرف الدعم رسميًا للمستحقين في مختلف المحافظات عن شهر رمضان، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وارتفاع متطلبات الإنفاق الأسري.

كما يزيد البحث عن رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026 محركات البحث بعد إعلان وزارة العمل بدء صرف المنحة بقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير دعم نقدي مباشر للعمالة غير المنتظمة لتحسين مستوى المعيشة لهم ولأسرهم.

تجديد منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه إضافية

كما سيتم صرف 1500 جنيه إضافية بمناسبة عيد الفطر ، وبذلك يكون المبلغ 3000 جنيه عن المناسبتين، حيث تصرف منحة عيد الفطر في الأسبوع الأخير من رمضان.

ما هي منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

منحة العمالة غير المنتظمة هي دعم مالي تقدمه الدولة للعمال الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو لا يتمتعون بتأمين اجتماعي منتظم، ويتم صرفها في مناسبات محددة على مدار العام لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة.

وتستهدف المنحة العمال المسجلين في قواعد بيانات مديريات العمل ممن تنطبق عليهم الشروط، في إطار استراتيجية الدولة لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

الحرفيون

عمال البناء

المزارعون

عمال الصيد

الأشخاص الذين لا يمتلكون تأمينات اجتماعية أو دخلًا ثابتًا.
 

منحة العمالة غير المنتظمة

موعد صرف منحة رمضان 2026

أوضحت وزارة العمل أن صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة بدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويستمر لمدة شهر كامل عبر منافذ هيئة البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لتسهيل حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تكدس.

ويستفيد من المنحة هذا العام نحو 221 ألفًا و103 عمال في 27 محافظة، بقيمة 1500 جنيه لكل مستفيد، في زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.

رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026

أتاحت وزارة العمل رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، بما يتيح للعمال متابعة حالة الطلب أو التأكد من الاستحقاق بسهولة.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر البحث عن بوابة الوزارة الإلكترونية، ثم اختيار «خدمات العمالة غير المنتظمة» من الصفحة الرئيسية.

إتاحة رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026 إلكترونيًا تأتي ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات وتقليل التكدس بالمكاتب الحكومية.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب

للاستعلام عن حالة منحة العمالة غير المنتظمة:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
  • اختيار «خدمات المواطنين».
  • الضغط على «العمالة غير المنتظمة».
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.
  • الضغط على زر «استعلام».
  • وتظهر نتيجة الاستعلام بحالة الطلب سواء بالموافقة أو الرفض أو قيد المراجعة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

حددت وزارة العمل عدة شروط لصرف المنحة، أبرزها:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.
  • أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون الاسم مسجلًا لدى مديرية العمل المختصة.
  • ألا يقل العمر عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
 

منحة عيد الأضحي 2024

مواعيد صرف المنحة سنويًا

لا تقتصر المنحة على شهر رمضان فقط، بل تُصرف في عدة مناسبات رسمية على مدار العام، تشمل:

  1. منحة عيد الميلاد: تُصرف طوال شهر يناير 2026.
  2. منحة رمضان: تُصرف قبل بداية الشهر الكريم حتى نهايته.
  3. منحة عيد الفطر: تُصرف في الأسبوع الأخير من رمضان.
  4. منحة عيد العمال: تُصرف من 1 مايو وحتى نهاية الشهر.
  5. منحة عيد الأضحى: تُصرف قبل العيد بأيام قليلة.
  6. منحة المولد النبوي الشريف: تُصرف مع بداية شهر ربيع الأول هجريًا

ويعكس هذا التكرار السنوي التزام الدولة بدعم العمالة غير المنتظمة في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المالية.

لماذا تحظى المنحة بأهمية خاصة هذا العام؟

تأتي منحة رمضان 2026 في ظل ظروف اقتصادية تتطلب مزيدًا من الدعم للفئات غير المنتظمة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة المصروفات خلال شهر رمضان.

لذلك، يمثل رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة 2026 أداة مهمة لضمان حصول المستحقين على الدعم في الوقت المناسب دون تأخير، مع تأكيد وزارة العمل أن جميع البيانات تخضع لمراجعة دقيقة قبل اعتماد الصرف لضمان الشفافية والعدالة.

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

