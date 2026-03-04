رسميًا.. طارق العشري مديرا فنيًّا لـ فاركو

أعلن نادي فاركو بشكل رسمي عن تعيين طارق العشري مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، خلفا لأحمد خطاب والذي رحل عن منصبه مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

ونشر نادي فاركو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة المدرب طارق العشري وعلق عليها قائلا: عاد إليكم من جديد.. رحبوا معنا بالكابتن طارق العشري المدير الفني الجديد لنادي فاركو".

وقبل أيام تقدم الكابتن طارق العشري باعتذاره عن استكمال مسيرته التدريبية مع النادي الإسماعيلي، وتوافق الطرفان بالتراضي على إنهاء التعاقد مع تمنياته للفريق كل التوفيق خلال الفترة المقبلة.

وبعد رحيل طارق العشري وجهازه المعاون عن قيادة الدراويش توصلت إدارة نادي الإسماعيلي لاتفاق مع المدرب خالد جلال ليتولى الأخير تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.