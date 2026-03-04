الليلة.. عرض الحلقة الأولى من بابا وماما جيران على MBC مصر وشاهد

تنطلق الليلة أولى حلقات مسلسل بابا وماما جيران للنجم أحمد داود، وذلك ضمن منافسات النصف الثاني من موسم رمضان 2026، حيث يُعرض العمل حصريًا عبر شاشة MBC مصر في تمام الساعة 1 صباحًا، بالتزامن مع عرضه على منصة شاهد.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد داود كل من ميرنا جميل، عايدة رياض ، شيرين، محمد محمود، محمد التاجى ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

تدخل الدراما الاجتماعية الكوميدية "بابا وماما جيران"، التي تُعرض حصرياً عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، خلال النصف الثاني من رمضان، في هذا الملف الشائك وتطرح أحد أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، ولا يكتفي المسلسل بعرض حكاية الانفصال بين زوجين، بل يغوص في الأسباب التي سبقت القرار، ليبرز كيف يؤدي تراكم الخلافات الصغيرة، وسوء الفهم، وضغوط الحياة، لتحول علاقة الحب لتصبح مساحة توتر دائم بدل أن تكون ملاذاً آمناً.