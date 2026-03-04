أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 في الأسواق المصرية .. شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق المحلية، سواء للحوم البلدي أو المستوردة، وذلك وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لـ مجلس الوزراء، في ظل متابعة مستمرة من جانب المواطنين لحركة الأسعار اليومية، خاصة مع تزايد معدلات البحث عبر منصات جوجل المختلفة حول أسعار اللحوم اليوم في مصر.

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

أظهرت البيانات الرسمية استقرار سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير عند مستوى 352 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 414 جنيهًا، وهو من أكثر الأصناف طلبًا داخل محال الجزارة والأسواق الشعبية.

وسجل سعر اللحوم البتلو نحو 425 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة البلدي ما بين 350 جنيهًا إلى 400 جنيه للكيلو بحسب المنطقة ونوع الذبيحة.

أما سعر كيلو اللحم الجملي فتراوح من 350 إلى 370 جنيه، في حين بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيه، وفقًا لنسبة الدهن وجودة اللحم.

ووصل سعر كيلو عِرق الفلتو إلى 420 جنيها، بينما سجل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 434 جنيهًا، ليظل من بين الأعلى سعرًا في قائمة اللحوم البلدي اليوم.

أسعار اللحوم المفرومة والمنتجات الجاهزة اليوم

سجلت اللحوم المفرومة والمنتجات المرتبطة بها مستويات سعرية متنوعة، حيث بلغ سعر المفروم الدسم نحو 330 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كفتة حاتي 320 جنيها.

ووصل سعر كفتة أرز إلى 280 جنيها، فيما بلغ سعر السجق البلدي 320 جنيه للكيلو، وسجل المفروم الأحمر نحو 355 جنيهًا.

كما بلغ سعر الحواوشي الجاهز 300 جنيه، ووصل سعر الطرب المحشي إلى 390 جنيه، بينما سجل سعر البرجر 300 جنيه للكيلو، وسط إقبال متفاوت من المستهلكين وفقًا للقدرة الشرائية لكل أسرة.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة اليوم

في منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جاءت الأسعار أقل نسبيًا مقارنة ببعض الأسواق الحرة، حيث وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا، فيما بلغ سعر اللحم المفروم 230 جنيه للكيلو، ووصل سعر الكبدة إلى 250 جنيه للكيلو.

كما بلغ سعر اللحم الضأن في منافذ الوزارة نحو 350 جنيه، في إطار جهود توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين عبر المنافذ الحكومية المنتشرة في عدد من المحافظات.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

أما في منافذ لحوم وطنية، فقد سجل سعر الكيلو من اللحم البقري نحو 280 جنيها، فيما بلغ سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه للكيلو.

ووصل سعر الموزة إلى 295 جنيهًا، بينما سجل سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيها للكيلو.

كما بلغ سعر البفتيك والاستيك 325 جنيهًا، في حين تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 جنيه و350 جنيها للكيلو، بحسب نوعها ومصدرها.

متابعة مستمرة لأسعار اللحوم اليوم في مصر

يحرص المواطنون على متابعة أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 بشكل يومي، خاصة مع تغيرات الأسواق المرتبطة بحركة العرض والطلب، وتوافر المعروض داخل الأسواق والمنافذ الحكومية.

ويُعد استقرار الأسعار خلال تعاملات اليوم مؤشرًا مهمًا للمستهلكين، في ظل اهتمام شريحة واسعة من الأسر المصرية بمعرفة أحدث أسعار اللحوم البلدي والمستورد، إضافة إلى أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة ومنافذ لحوم وطنية، وذلك لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة وفقًا للميزانية المتاحة.

وتستمر عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة حول أسعار اللحوم اليوم في مصر الأربعاء 4 مارس 2026، وأسعار الكندوز والبتلو والضأن والكبدة واللحوم المفرومة، إلى جانب مقارنة الأسعار بين الأسواق الحرة والمنافذ الحكومية، وهو ما يعكس أهمية هذه السلعة الأساسية في حياة المواطنين اليومية.