البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لشن عملية برية في إيران، لكنها استبقت أي تطور محتمل بعدم استبعاد الخيارات العسكرية بشكل قاطع.

وقالت ليفيت في تصريحات صحفية ردا على سؤال حول إمكانية وأهداف عملية برية في إيران: "في الوقت الحالي، هذا ليس ضمن خطة العملية، لكنني بالتأكيد لن أستبعد أبدا الخيارات العسكرية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة أو القائد الأعلى (دونالد ترامب)، وهو يتصرف بحكمة بعدم القيام بذلك أيضا".

وفي وقت سابق، رفض وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تأكيد التقارير الإعلامية حول خطط لتسليح المعارضة الكردية للمشاركة في عملية برية محتملة ضد إيران.

وكانت قناة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق الأربعاء، نقلا عن مسؤول لم تكشف عن اسمه، باحتمال مشاركة قوات من المعارضة الكردية الإيرانية في عملية برية في غرب إيران خلال الأيام القادمة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعشرات القادة، مع تركيز الضربات حالياً على الأهداف الجوية والبحرية والصاروخية.