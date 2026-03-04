لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

حلت الفنانة ألفت إمام ضيفة على برنامج «بين السطور» المذاع عبر قناة Ten، حيث كشفت العديد من الجوانب الإنسانية والمهنية في حياتها.

وأكدت أنها تعرضت للإغماء خلال تصوير أحد الأعمال في رمضان بسبب الإرهاق الشديد مع الصيام، مشيرة إلى أنها مرت بأزمة مالية دفعتها إلى تأجير منزلها والانتقال للإقامة لدى أقاربها.

كما أوضحت أنها لو عاد بها الزمن لاختارت دراسة القانون بدلًا من التمثيل بحثًا عن الاستقرار.

وتحدثت عن وفاة والدتها وتأثرها بكلماتها الأخيرة، كما كشفت تفاصيل زواجها كزوجة ثانية وانفصالها لاحقًا بهدوء، مؤكدة احترامها للجميع.

