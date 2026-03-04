أسوان.. إزالة التعديات وإستكمال أعمال النظافة العامة بمدن إدفو والبصيلية والسباعية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان، قرارات الإزالة الفورية لعدد 3 حالات تعد بقرية العطوانى بمساحة ٣٠٠ متر ، كما نفذت 5 متغيرات مكانية بنطاق الوحدات القروية القنان والرمادى قبلى.

وتم كذلك تنفيذ عدد 2 قرار غلق لخزانات صرف صحى غير مطابقة بقرية البحيرة ، وقد شارك فى الحملات نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، فضلاً عن إزالة التعديات على أراضى الدولة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

جهود متنوعة

من جانبها قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 2 حالة تعدى على أرض زراعيه بالتنسيق مع الزراعة والأجهزة الشرطية ، وجارى المتابعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وجرد الأتربة على الشارع العام ، وتم رش الشوارع بالمياه ، وكذلك أعمال النظافة حول أسوار المدارس .