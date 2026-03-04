رفع 65 طن قمامة وأتربة بأسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة ، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت رفع أكثر من 60 حالة إشغال داخل الأسواق والشوارع المختلفة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على المضبوطات ، وسبق ذلك التنبية وتوجيه الإنذارات للمخالفين .

جهود المحليات

ومع عدم إلتزامهم بخطوط التنظيم ، وقيامهم بالتعدى على حرم الطريق ، فقد تم العمل على إزالتهم لتحقيق السيولة المطلوبة للمارة من المواطنين ، وأيضاً المركبات ، وتم التركيز على حسن المعاملة لهم حتى فى حالة مخالفتهم ، وقد شارك فى جهود الحملة نائب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية .

كما تم تكثيف أعمال النظافة بالوردية المسائية وجرد الأتربة ورفعها من الطرق العمومية والفرعية وتم رفع حوالى ٦٥ طن قمامة وأتربة ونقلها للمقالب العمومية .