محافظ أسوان : حملات مكبرة لرفع243 حالة إشغال وتعدى بسوق وشارع بورسعيد بمركز كوم أمبو ..صور

على مدار 3 أيام متواصلة قامت الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملاتها المكبرة داخل الشوارع والأسواق تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

إستهدفت سلسلة الحملات إزالة ورفع الإشغالات لحالات التعدى على حرم الطرق وخطوط التنظيم داخل سوق بورسعيد والأسواق والشوارع الجانبية الملحقة ، وذلك بإجمالى 243 حالة إشغال ، مع غلق 9 محلات مخالفة ، وتحرير 12 محضر إشغال ، ومصادرة المضبوطات ، وإتخاذ، الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على حسن التعامل مع جميع المواطنين بما فيهم المخالفين وتطبيق القانون بحزم..

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع أجهزة مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال للحفاظ على حق المواطن فى الطريق حيث أنه لا تهاون على الإطلاق فى مواجهة أى مخالفة فى هذا الإتجاه .

جهود متنوعة

ولفت المحافظ إلى أنه على الجانب الأخر فإن المحافظة تقوم حالياً بدراسة متكاملة من خلال إعداد قاعدة بيانات دقيقة بأسماء الباعة الجائلين لتوفير بدائل حضارية حقيقية لهم ، مع مراعاة إختيار أقرب موقع بديل لمكان إقامة البائع الحالى لضمان إستمرار حركة البيع والشراء وسلاسل الإمداد بشكل محفز ومستدام.

فيما أكد العميد سمير سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأن الحملات شهدت إزالة أكشاك وعربات وستاندات ومقاهى ومخازن أعلاف ، ومحلات للطيور الحية والمجمدة ، ومحلات أخرى للمحمول ، وأيضاً بايكات مخالفة للخضراوات والمنظفات ، وتم مصادرة المضبوطات من العربات والمفروشات والسجاد والأحذية والفاترين ، وتم إيداعها بالمخازن ، موضحاً بأنه كانت هناك مشاركة متميزة من الأجهزة الأمنية بقيادة مأمور مركز شرطة كوم أمبو ، وشرطة المرافق ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى والأحياء .