موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
رياضة

قائمة منتخب مصر مواليد 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

حسين عبداللطيف
حسين عبداللطيف
عبدالله هشام

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر مواليد 2009، قائمته للمعسكر الذي ينطلق اليوم استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها ليبيا بداية من 24 مارس الجارى.

وجاءت قائمة منتخب مصر 2009 كالتالي : 

حراس المرمى : مالك عمرو عبد الخالق - محمد عبيد عاطف - ياسين هشام حنفي

خط الدفاع: محمد السيد محمد - سيف الدين تامر - آدم محمد يوسف - سيف تامر محمد - عبد الله عمرو محمد - عادل علاء محمد - ياسين تامر أبو القاسم - أمير حسن - عمر فودة


خط الوسط: سيف كريم عادل - براء محمود جلال - عمر عبد الرحيم ناجح - مهند مجدي عبد الصادق-  أحمد صفوت -  أحمد بشير السيد - أحمد السيسي - دانيال تامر وهبي - محمد جمال محمد - عاصم أحمد فتحي - زياد سعودي

خط الهجوم : عبد العزيز خالد شعبان - خالد مختار عبد العزيز - أدهم محمد حسيب

منتخب مصر حسين عبد اللطيف كأس الأمم الأفريقية مصر قائمة منتخب مصر 2009

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت.. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهروب من الشرق الأوسط

الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدكتورة دينا أبو الخير

دينا أبو الخير: الدعاء مفتاح الفرج والنجاح في كل مجالات الحياة

صورة أرشيفية

هجوم متزامن من إيران وجنوب لبنان يستهدف تل أبيب وجنوب حيفا وعسقلان

حزب الله

حزب الله يعلن قصف ناقلة جند إسرائيلية بقرية حولا وتحقيق إصابة مباشرة

بالصور

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها
تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

أوقاف الشرقية تُسلم 5 أطنان من اللحوم للتضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم
لحوم
لحوم

بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان..لا تغفلي عنه على سفرتك

)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك
)خضار بسيط يمنع التهاب المرارة في رمضان.. لا تغفلي عنه على سفرتك

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

