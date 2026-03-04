قائمة منتخب مصر مواليد 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر مواليد 2009، قائمته للمعسكر الذي ينطلق اليوم استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها ليبيا بداية من 24 مارس الجارى.

وجاءت قائمة منتخب مصر 2009 كالتالي :

حراس المرمى : مالك عمرو عبد الخالق - محمد عبيد عاطف - ياسين هشام حنفي

خط الدفاع: محمد السيد محمد - سيف الدين تامر - آدم محمد يوسف - سيف تامر محمد - عبد الله عمرو محمد - عادل علاء محمد - ياسين تامر أبو القاسم - أمير حسن - عمر فودة



خط الوسط: سيف كريم عادل - براء محمود جلال - عمر عبد الرحيم ناجح - مهند مجدي عبد الصادق- أحمد صفوت - أحمد بشير السيد - أحمد السيسي - دانيال تامر وهبي - محمد جمال محمد - عاصم أحمد فتحي - زياد سعودي

خط الهجوم : عبد العزيز خالد شعبان - خالد مختار عبد العزيز - أدهم محمد حسيب