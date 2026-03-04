قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
أخبار العالم

معاريف: هدف إسرائيل سحق جميع منشآت النظام الإيراني خلال أسبوعين

القسم الخارجي

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤول إسرائيلي قوله أن هدف  الإسرائيلي هو “سحق جميع منشآت النظام وغيرها في إيران خلال الأسبوعين القادمين”.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الهدف من الهجمات الإسرائيلية على إيران هو تهيئة الظروف اللازمة لإسقاط النظام الإيراني، من خلال استهداف القيادة السياسية والعسكرية بأكملها، وليس مجرد ضرب أهداف عسكرية تقليدية. 

تصريحات قيادية إسرائيلية بمطالبات حاسمة

تصريحات منشورة في صفحات رسمية وإعلامية إسرائيلية تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توعد بأن طائرات إسرائيلية ستظهر فوق طهران لضرب كل المواقع والأهداف التابعة للنظام الإيراني، في إطار العملية العسكرية الجارية. 

تأكيدات إقليمية عن أهداف شاملة للحملة

كما تؤكد تقارير أن أهداف الحملة العسكرية الأميركية — الإسرائيلية تشمل إضعاف قدرات النظام الإيراني العسكرية والسياسية بشكل شامل، بما في ذلك القضاء على صواريخ إيران ومستودعاتها البحرية، والعمل على منعها من امتلاك قدرات نووية، وهو ما يعكس هدفًا بعيد المدى يتجاوز ضربات تكتيكية مفردة. 

بينما لا تتوفر حتى اللحظة تصريحات عامة منشورة على نطاق واسع من «معاريف» تتضمن النص الدقيق الذي ذكرته، الواضح من تصريحات مصادر إسرائيلية رسمية ومحللة أن القيادة الإسرائيلية تبدي موقفًا عسكريًا وسياسيًا حازمًا جدًا في الحرب ضد إيران، وأن الأهداف لا تقتصر على دفاع أو رد محدد، بل تشمل ضربات استراتيجية واسعة تهدف إلى تقويض منظومة النظام الإيراني، وربما خلق ظرف يؤدي إلى إسقاطه في مراحل لاحقة.

إيران الحرب علي إيران مسئول إسرائيلي معاريف الاحتلال

صالح جمعة

توبت واتجوزت بدري.. اعترافات نارية من صالح جمعة عن المال والشهرة والالتزام

