بيطري الشرقية يضبط 13 طن لحوم طازجة ومجمدة ودواجن مجهولة المصدر

محمد الطحاوي

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على شوادر بيع اللحوم والدواجن والأسماك، ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بشن حملة تفتيشية مكبرة بالاشتراك مع الرقابة التجارية و مباحث التموين بقطاع الدلتا بالشرقية.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٣ طن و٥٠٠ كيلو لحوم طازجة و مجمدة  ودواجن مجهولة المصدر بالزقازيق والعاشر من رمضان مذبوحة خارج المجازر المرخصة و لحوم و دهون مفرومة و دواجن مجهولة المصدر ولحوم مجمدة مخالفة للمواصفات القياسية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأكد محافظ الشرقية استمرار تكثيف تلك الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المواد المعروضه للبيع أمام المواطنين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.

