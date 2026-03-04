الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع السعودي اعترضن ودمرت طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية للمملكة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن المالكي اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج، جنوب شرق العاصمة الرياض، بالإضافة إلى تدمير تسع طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسته مساء الثلاثاء أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الأربعاء، أنها سمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في حالات الطوارئ وأفراد أسرهم بإخلاء السعودية إذا رغبوا في ذلك، وذلك بسبب الحرب.

وقد تعرضت السفارة الأمريكية في السعودية لهجوم من إيران في سياق الحرب.