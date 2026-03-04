في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

يحتفي العالم اليوم 4 مارس من كل عام باليوم العالمي للوقاية من السمنة ، التي تهدد الصحة وتسبب العديد من الأمراض.

مخاطر السمنة على الصحة

السمنة مرض مزمن معقد، يمكن أن تؤدي زيادة نسبة الدهون في الجسم إلى التهابات وتغيرات أخرى طويلة الأمد في الجسم.

يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة لدى البالغين والأطفال.

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن أو السمنة بشكل خطير على الصحة، فزيادة الدهون تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية (وخاصة أمراض القلب والسكتة الدماغية)، وداء السكري من النوع الثاني، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي مثل التهاب المفاصل، وبعض أنواع السرطان (سرطان بطانة الرحم، وسرطان الثدي، وسرطان القولون).

وتتسبب هذه الحالات في الوفاة المبكرة والإعاقة الشديدة

مخاطر السمنة الصحية للأطفال

تشير الدراسات إلى أن السمنة في مرحلتي الطفولة والمراهقة ترتبط بالمخاطر الصحية التالية على المدى القصير والطويل:

ارتفاع ضغط الدم ، عامل خطر للإصابة بأمراض القلب .

ارتفاع الكوليسترول ، وارتفاع الدهون الثلاثية، واضطرابات الدهون الأخرى.

مقدمات السكري والسكري من النوع الثاني .



مرض الكبد الدهني غير الكحولي(NAFLD) ، والذي يسمى الآن مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD).

حالات الصحة النفسية ، مثل القلق والاكتئاب.

أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو وانقطاع النفس الانسدادي النومي.

مرض الكلى المزمن .

ارتفاع ضغط الدم داخل الجمجمة مجهول السبب، وهو حالة عصبية.

الحالات العظمية التي تؤثر على صحة المفاصل والعظام.

ضعف الصحة العامة والوظائف النفسية والاجتماعية

المصدر who