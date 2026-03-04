وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن طرح 470 فرصة عمل في مجال الأمن والحراسة، ضمن نشرة التوظيف لشهر مارس 2026، وذلك بالتعاون مع إحدى كبرى شركات الأمن الخاصة، في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة للشباب.

تفاصيل الوظائف

تتنوع الفرص المتاحة على النحو التالي:

400 فرد أمن براتب شهري 8500 جنيه.

براتب شهري 8500 جنيه. 30 مشرف أمن براتب 10 آلاف جنيه شهريًا.

براتب 10 آلاف جنيه شهريًا. 25 مدير موقع برواتب تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، مع اشتراط خلفية عسكرية وامتلاك سيارة.

برواتب تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، مع اشتراط خلفية عسكرية وامتلاك سيارة. 15 موظفة استقبال براتب 8500 جنيه، مع ضرورة إجادة اللغة.

الشروط العامة

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح لمن تتراوح أعمارهم بين 20 و50 عامًا، مع قبول الحاصلين على مؤهلات متوسطة أو إعدادية، بشرط إجادة القراءة والكتابة.

المزايا المقدمة

توفر الشركة حزمة من المزايا للعاملين تشمل:

وجبات غذائية.

إقامة للمغتربين.

تأمينًا اجتماعيًا.

تأمينًا طبيًا خاصًا.

طريقة التقديم

دعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بالوظائف إلى التوجه إلى مقر الشركة في:

25 عمارات العبور – طريق صلاح سالم – بجوار محطة مترو أرض المعارض.

كما يمكن التواصل عبر الأرقام التالية للاستفسار:

01220946209 – 01062211979 – 01001835812.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتعزيز فرص التشغيل في القطاع الخاص، خاصة في مجالات الأمن والخدمات الإدارية.

وظائف أخرى ضمن نشرة مارس 2026

وفي السياق، وضمن النشرة نصف الشهرية، أعلنت الوزارة عن 5188 فرصة عمل بالتعاون مع 60 شركة في 11 محافظة، ومن أبرزها:

شركة تريبل إم للمقاولات:

مطلوب 2 مهندس ميكانيكا براتب 18 ألف جنيه.

مصنع العسكري للملابس الجاهزة:

مطلوب 2 مقص دار براتب من 8500 إلى 11 ألف جنيه.

شركة إيجي برو لإدارة المشروعات والطاقة:

مشرف كهرباء باور وكنترول (11 ألف جنيه – خبرة 4 إلى 7 سنوات).

فني ميكانيكا طرمبات (10 آلاف جنيه – خبرة 3 إلى 6 سنوات).

فني كهرباء باور (10 آلاف جنيه – خبرة 3 إلى 7 سنوات).

شركة أميكو للصناعات الطبية:

مطلوب 2 أمين مخزن براتب 10 آلاف جنيه.

رابط التقديم الرسمي

يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل:

https://www.manpower.gov.eg/