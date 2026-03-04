قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلا
وزير الاستثمار: ربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية لزيادة الصادرات الصناعية
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟

من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟
من هي الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية؟
ولاء خنيزي

حدد المشرّع من خلال قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نطاق الفئات التي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وذلك ضمن المادة (2) الخاصة بالتغطية التأمينية والتعريفات. وجاءت هذه المادة لتؤكد توجه الدولة نحو دمج شرائح واسعة من أصحاب الأنشطة المختلفة داخل منظومة الحماية الاجتماعية.

العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب الكيانات التجارية

أخضع القانون الأفراد الذين يباشرون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية لحسابهم الخاص، متى كانت هذه الأنشطة منظمة بقوانين خاصة أو تتطلب ترخيصًا من الجهات المختصة.

كما يسري القانون على الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك مالكي شركات الشخص الواحد.

المهن الحرة والقطاع الزراعي

شملت التغطية أيضًا أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، على أن يتم تحديد تاريخ تطبيق أحكام القانون على كل مهنة بقرار يصدر عن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويمتد الخضوع ليشمل الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية ممن يعملون لحسابهم الخاص، إلى جانب ملاك الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن فدان واحد، وكذلك حائزيها سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين أو يعملون بنظام المزارعة.

الأنشطة المرتبطة بالأصول ووسائل النقل

تضمن القانون إخضاع ملاك العقارات المبنية الذين يبلغ نصيب كل منهم من الدخل السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك أو يتجاوزه، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما يسري على أصحاب وسائل النقل الآلية لنقل الركاب أو البضائع، برية كانت أو نهرية أو بحرية أو جوية، إضافة إلى الوكلاء التجاريين وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.

فئات ذات طبيعة خاصة

ضمّت القائمة كذلك المأذونين الشرعيين، والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعُمد والمشايخ، والمرشدين السياحيين وقصاصي الأثر، فضلًا عن الأدباء والفنانين.

الصناعات المنزلية وورثة المنشآت

أدخل القانون ضمن نطاقه ورثة أصحاب المنشآت الفردية، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، شريطة ألا يكونوا خاضعين بالفعل كنظام عاملين لدى الغير، وألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 عامًا.

كما منح القانون رئيس الهيئة صلاحية إضافة فئات أخرى مستقبلًا، مع تحديد ضوابط الاستفادة وتاريخ بدء التطبيق، بما يعزز من اتساع مظلة التأمين الاجتماعي وشمولها لقطاعات أوسع من المجتمع.

التأمينات التأمينات الاجتماعية المعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

فراخ مشويه بصوص التمر هندي

فراخ مشوية بصوص التمر الهندي المدخن.. طعم جديد لسفرة رمضان

السمنة

في يومها العالمي.. مخاطر لا تتوقعها ل السمنة على الصحة

الحلويات

لن تصدق.. 3 طرق فعالة تقلل من شراهة تناول الحلويات في رمضان

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد