حيلة بسيطة للتحكم في الرغبة الشديدة بتناول الحلويات.. ما هي؟

يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكريات والحلويات، خاصة عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو محاولة الحفاظ على الوزن.

وأوضح تقرير موقع "Ndtv" أن الرغبة في تناول السكر لا ترتبط دائمًا بالجوع الفعلي، بل غالبًا تكون نتيجة إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، حيث تنشأ حلقة من الإشارة → الروتين → المكافأة، تدفع الشخص لتكرار تناول الحلويات بشكل متكرر.

تنظيف الأسنان.. طريقة فعّالة لكبح الرغبة

قدمت أخصائية التغذية بوجا ماخيجا حيلة سهلة للتقليل من الرغبة في الحلويات، وهي تنظيف الأسنان بالفرشاة عند الشعور بالرغبة الملحة في تناول السكر. وأوضحت ماخيجا عبر حسابها على إنستجرام أن هذه الطريقة تساعد على كسر الحلقة العصبية المرتبطة بالرغبة، إذ يساهم تنظيف الأسنان في تعطيل الإشارة الحسية التي تحفز تناول الحلويات.

كيف تعمل هذه الحيلة؟

معاجين الأسنان تحتوي على مادة المنثول، التي تنشط مستقبلات البرودة TRPM8 في الفم، ما يجعل طعم الحلويات فجأة غير مرغوب فيه، ويظهر طعمها غريبًا أو مراً. وتوضح الأخصائية أن غالبية الرغبات الشديدة بالسكر تكون حسية وليست ناتجة عن حاجة جسدية حقيقية، لذلك يساهم تنظيف الأسنان في إعادة ضبط التحفيز الحسي، ويقلل الإغراء بتناول السكريات.

لمن تصلح هذه الطريقة؟

تؤكد ماخيجا أن هذه الحيلة مناسبة للأشخاص الذين يتناولون السكر بدافع الملل، أو بعد العشاء، أو عند ضيق الوقت، لكنها لا تفيد من يعانون من الرغبة في السكر لأسباب فسيولوجية مثل نقص البروتين أو الملح، تخطي الوجبات، الحرمان من النوم، أو ارتفاع الكورتيزول، حيث تكون الحاجة للسكر مرتبطة بجسمهم وليس برغبة حسية.

وسيلة مساعدة وليست حلًا نهائيًا

تنظيف الأسنان بالفرشاة يعتبر وسيلة عملية للتحكم بالرغبة في السكر، لكنه ليس علاجًا شاملاً للتحكم في الوزن أو الرغبة الغذائية. فالإشارات العصبية في الدماغ تلعب دورًا كبيرًا، لذلك يفضل الجمع بين هذه الحيلة وعادات غذائية صحية وتنظيم الوجبات لتحقيق أفضل النتائج في الحد من الإفراط في تناول الحلويات.

باستخدام هذه الطريقة البسيطة، يمكن السيطرة على الرغبة المفاجئة بالسكريات وتقليل الإفراط في تناول الحلويات بطريقة طبيعية دون الشعور بالحرمان الكامل.