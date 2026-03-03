قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمر الحرب لفترة طويلة
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
وزير التعليم يشيد بالعاملين بمستشفى 57357| يحولون التحدّي لإنجاز والمرض لأمل
هزار قاتل.. سيلف ديفينس يتسبب في مصرع شاب بالهرم
الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعاما أو قيمته مالاً ويراعي مصلحة الفقير
سفير مصر ببيروت: العمل الدبلوماسي الملاذ الوحيد لحماية استقرار لبنان والحفاظ على سيادته
أصل الحكاية

حيلة بسيطة للتحكم في الرغبة الشديدة بتناول الحلويات.. ما هي؟

حيلة بسيطة للتحكم في الرغبة الشديدة بتناول الحلويات.. ما هي؟
حيلة بسيطة للتحكم في الرغبة الشديدة بتناول الحلويات.. ما هي؟
ولاء خنيزي

يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكريات والحلويات، خاصة عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات أو محاولة الحفاظ على الوزن. 

وأوضح تقرير موقع "Ndtv" أن الرغبة في تناول السكر لا ترتبط دائمًا بالجوع الفعلي، بل غالبًا تكون نتيجة إفراز مادة الدوبامين في الدماغ، حيث تنشأ حلقة من الإشارة → الروتين → المكافأة، تدفع الشخص لتكرار تناول الحلويات بشكل متكرر.

تنظيف الأسنان.. طريقة فعّالة لكبح الرغبة

قدمت أخصائية التغذية بوجا ماخيجا حيلة سهلة للتقليل من الرغبة في الحلويات، وهي تنظيف الأسنان بالفرشاة عند الشعور بالرغبة الملحة في تناول السكر. وأوضحت ماخيجا عبر حسابها على إنستجرام أن هذه الطريقة تساعد على كسر الحلقة العصبية المرتبطة بالرغبة، إذ يساهم تنظيف الأسنان في تعطيل الإشارة الحسية التي تحفز تناول الحلويات.

كيف تعمل هذه الحيلة؟

معاجين الأسنان تحتوي على مادة المنثول، التي تنشط مستقبلات البرودة TRPM8 في الفم، ما يجعل طعم الحلويات فجأة غير مرغوب فيه، ويظهر طعمها غريبًا أو مراً. وتوضح الأخصائية أن غالبية الرغبات الشديدة بالسكر تكون حسية وليست ناتجة عن حاجة جسدية حقيقية، لذلك يساهم تنظيف الأسنان في إعادة ضبط التحفيز الحسي، ويقلل الإغراء بتناول السكريات.

لمن تصلح هذه الطريقة؟

تؤكد ماخيجا أن هذه الحيلة مناسبة للأشخاص الذين يتناولون السكر بدافع الملل، أو بعد العشاء، أو عند ضيق الوقت، لكنها لا تفيد من يعانون من الرغبة في السكر لأسباب فسيولوجية مثل نقص البروتين أو الملح، تخطي الوجبات، الحرمان من النوم، أو ارتفاع الكورتيزول، حيث تكون الحاجة للسكر مرتبطة بجسمهم وليس برغبة حسية.

وسيلة مساعدة وليست حلًا نهائيًا

تنظيف الأسنان بالفرشاة يعتبر وسيلة عملية للتحكم بالرغبة في السكر، لكنه ليس علاجًا شاملاً للتحكم في الوزن أو الرغبة الغذائية. فالإشارات العصبية في الدماغ تلعب دورًا كبيرًا، لذلك يفضل الجمع بين هذه الحيلة وعادات غذائية صحية وتنظيم الوجبات لتحقيق أفضل النتائج في الحد من الإفراط في تناول الحلويات.

باستخدام هذه الطريقة البسيطة، يمكن السيطرة على الرغبة المفاجئة بالسكريات وتقليل الإفراط في تناول الحلويات بطريقة طبيعية دون الشعور بالحرمان الكامل.

السكريات الحلويات السكر الدماغ تنظيف الأسنان الأسنان

