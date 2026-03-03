محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر



علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على المنافسة المشتعلة في الدوري الممتاز هذا الموسم بين الزمالك ، بيراميدز ، الأهلي ، وسيراميكا كليوباترا.

وحسم الزمالك قمة الجولة العشرين من الدوري الممتاز لصالحه ، بعدما تغلب على بيراميدز بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء ، أمس الأول الأحد 1 مارس 2026 على ستاد الدفاع الجوي.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :



رغم تواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز حتى الآن برصيد 37 نقطة ، إلا أنني أثق في تتويج الفريق باللقب في نهاية الموسم ، وما زالت هناك مباراتين متبقيتين أمام المقاولون العرب ثم طلائع الجيش ، بالإضافة إلى مباريات الدور الثاني بأكمله ، وبالتالي فإن الأحمر قادر على العودة إلى المركز الأول واستعادة مكانه المعتاد في الفترة المقبلة.

وتابع: الزمالك يسير بشكل جيد مع معتمد جمال منذ توليه المهمة كمدير فني للفريق ، لكن الأهلي هو من سيتوج باللقب في نهاية المطاف ، والعبرة بالنهاية وليست بالصدارة المؤقتة.