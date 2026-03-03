برلماني: رسائل الرئيس السيسي كشفت رؤية مصر تجاه الأزمات الإقليمية

قال النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، حملت رسائل واضحة تعكس رؤية الدولة المصرية تجاه التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم. أن حديث الرئيس حول الأزمة الراهنة والحرب في المنطقة يعكس نهجًا متزنًا يقوم على تقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد، مؤكدًا أن التحركات المصرية خلال الأشهر الماضية هدفت إلى منع اتساع رقعة الصراع والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس على رفض مصر الاعتداء على أي دولة ودعم الأشقاء في مواجهة التحديات، يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام سيادة الدول والحفاظ على الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن التواصل المصري مع قادة الدول العربية يعزز من الدور المحوري لمصر في إدارة الأزمات الإقليمية.

وأشار نصار إلى أن الرئيس تناول في كلمته التداعيات المحتملة لغلق مضيق هرمز وتأثيره على حركة الطاقة والتجارة العالمية، وكذلك انعكاسات أي اضطرابات على قناة السويس، مؤكدًا شفافية الدولة واستعداد مؤسساتها للتعامل مع جميع السيناريوهات.

وعن الجبهة الداخلية، أكد الصافي عبد العال. أن رسالة الرئيس للمواطنين حول توافر الاحتياطات وعدم وجود ما يدعو للقلق، تعكس ثقة الدولة في قدرتها على إدارة الأزمات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة.

كما شدد نائب الاسكندرية. على أن استعراض الرئيس لسلسلة الأزمات منذ 2020، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة وصولًا إلى التطورات الحالية، يظهر قدرة مصر على الحفاظ على تماسكها واستقرارها رغم الضغوط المتلاحقة.

واختم النائب الصافي عبد العال حديثه. بأن دعوة الرئيس إلى التكاتف ووحدة الصف تمثل ركيزة أساسية لعبور المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية يظل العامل الحاسم في مواجهة أي تحديات إقليمية أو دولية، وأن مصر قادرة على حماية أمنها القومي وصون مقدرات شعبها.