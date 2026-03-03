اليوم .. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، في إطار التحضيرات لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتأتي هذه التدريبات ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، التي تهدف للحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل مواجهة الفريق السكندري المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

راحة بعد الفوز على بيراميدز

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة يوم الاثنين الماضي، بعد الفوز الثمين على فريق بيراميدز بهدف دون رد، في مباراة شهدت أداءً متوازنًا من جانب لاعبي الزمالك، والذي ساهم في تصدر الفريق لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأوضح الجهاز الفني أن منح اللاعبين راحة عقب المباريات يأتي ضمن سياسة الحفاظ على اللياقة البدنية والتقليل من الإرهاق، خاصة في ظل الارتباط بخوض مباريات متتالية في مختلف المسابقات المحلية.

التركيز على تجهيز اللاعبين الأساسيين

خلال التدريب اليوم، يركز الجهاز الفني على الجانب التكتيكي، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين الأساسيين للمباراة المقبلة.

كما يولي الجهاز الفني اهتمامًا بالتحضيرات الذهنية للاعبين، لتعزيز الانسجام داخل الملعب ورفع معدلات الأداء الجماعي والفردي، بما يضمن استمرار الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري.

مواجهة حاسمة أمام الاتحاد السكندري

تعد مواجهة الاتحاد السكندري القادمة اختبارًا مهمًا للفريق، خصوصًا بعد الأداء الجيد أمام بيراميدز، حيث يسعى الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز مركزه في قمة الدوري.

ومن المتوقع أن تشهد تدريبات اليوم مشاركة جميع اللاعبين المتاحين، مع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية، لضمان تحقيق أفضل أداء يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري.