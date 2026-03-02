قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

توسّع كبير في رؤيتها للذكاء الاصطناعي.. كل ما أعلنت عنه HONOR في مؤتمر MWC 2026

HONOR
HONOR
احمد الشريف

كشفت هونر خلال مؤتمرها في MWC 2026 عن توسّع كبير في رؤيتها للذكاء الاصطناعي تحت مسمى Augmented Human Intelligence، وذلك من خلال ما تطلق عليه «خطة ALPHA» التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: Alpha Phone وAlpha Store وAlpha Lab.

أوضحت الشركة في بيانها الرسمي أن هذه المحاور الثلاثة تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة، ومتاجر التطبيقات، ومختبرات البحث، بشكل يركز على «الذكاء البشري المسانِد» وليس استبدال الإنسان، مع الجمع بين ما تصفه بـ«ذكاء العقل وذكاء المشاعر» في تصميم المنتجات والخدمات.​

هاتف Robot Phone

أعلنت هونر عن ما وصفته بأول «هاتف روبوت» في القطاع، باسم Robot Phone، وقدّمته كفئة جديدة من الهواتف الذكية تجمع بين قدرات التصوير المتقدمة والتفاعل الجسدي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في جهاز واحد.

أوضحت الشركة أن الهاتف يعتمد على نظام كاميرا مزوّد بجيمبال ثلاثي المحاور مدمج، مع مستشعر بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل وفق ما أشارت إليه تقارير تقنية، ليتيح تصوير فيديو ثابت بدرجة عالية، إلى جانب ميزات مثل مكالمات فيديو بزاوية كاملة، وتعبير حركي للجهاز، وتفاعل قائم على لغة الجسد بتناغم حركي.

HONOR Magic V6

كشفت هونر أيضًا عن هاتفها الجديد القابل للطي HONOR Magic V6، الذي تقدّمه الشركة كأحدث ما توصلت إليه في تصميم الهواتف القابلة للطي مع تحسينات في السمك، والبطارية، والشاشة، والمتانة.

أشارت هونر إلى أن Magic V6 يأتي بسُمك يبلغ نحو 8.75 ملم عند الطي، مع الاعتماد على بطارية سيليكون كربون جديدة وسُمك أقل للمفصل والشاشة الداخلية، بهدف تقديم تصميم أكثر نحافة دون التضحية بسعة البطارية أو قوة الأداء، مع دمج مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين الإنتاجية وتجربة الاستخدام المتعدد النوافذ.

MagicPad 4 وMagicBook Pro 14

أكدت هونر خلال المؤتمر أنها لا تكتفي بالهواتف فقط، بل توسّع منظومتها من خلال جهازها اللوحي الجديد MagicPad 4 وحاسوب MagicBook Pro 14، واللذين ينضمان إلى فئة الأجهزة الرائدة الموجهة للإنتاجية والترفيه.

أوضحت الشركة أن MagicPad 4 يستهدف المستخدمين الذين يحتاجون إلى شاشة كبيرة مع مزايا ذكاء اصطناعي للعمل المتعدد المهام، في حين يركّز MagicBook Pro 14 على تقديم حاسب محمول نحيف وخفيف مع مزايا ذكاء اصطناعي في الإنتاجية، مثل التعرف على السياق وتحسين الأداء الذكي وتكامل أفضل مع هواتف هونر.

بطارية HONOR Silicon-Carbon Blade

أعلنت هونر في نفس الحدث عن بطارية جديدة باسم HONOR Silicon‑carbon Blade Battery، تضم نسبة سيليكون تصل إلى 32% وكثافة طاقة تتجاوز 900 واط/لتر، ما يمهّد – بحسب الشركة – للوصول إلى سعات بطارية تقارب 7000 ملّي أمبير في الهواتف القابلة للطي مع الحفاظ على تصميم نحيف.​

أشارت هونر إلى أن هذه التقنية تُعد جزءًا من رؤيتها لما تسميه «حضارة السيليكون الكربونية» ضمن Alpha Lab، وتهدف إلى دعم الأجهزة المستقبلية – خاصة الهواتف القابلة للطي – بطاقة أكبر مع الحفاظ على الوزن والسُمك في مستويات مقبولة للاستخدام اليومي.

Honor ‏MWC 2026‎ Augmented Human Intelligence Alpha Phone Phone Alpha Store

المزيد

